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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал
Бетис - Реал: обзор матча 11 марта 2012
Бетис
11.03.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 3
Завершен
Реал
10'
Х. Молина
55'
Д. Монтеро
25'
Г. Игуаин
52'
К. Роналду
73'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал
+2
Желтая карточка
А. Арбелоа
Замена
К. Бензема
️️️️
М. Озил
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Кака
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Ириней
ГОЛ! 2:3!
К. Роналду
Замена
А. Посуэло
️️️️
Х. Молина
Травма
М. Нельсон
ГОЛ! 2:2!
Д. Монтеро
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Кака
Желтая карточка
Ириней
Травма
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 1:0!
Х. Молина
Пас отдал
Р. Кастро
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
31
Фабри
ВР
23
Начо
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЛВ
0
Ириней
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
19
Хорхе Молина
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Кака
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бетис
13
Касто
ВР
26
Супер
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-3-2-1
31
Фабри
23
Начо
5
Дорадо
3
Паулао
22
Нельсон
0
Ириней
8
Севилья
7
Эчебаррия
10
Монтеро
19
Молина
24
Кастро
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
10
Кака
9
Игуаин
7
Роналду
19
Молина
8
Посуэло
8
Посуэло
19
Молина
0
Ириней
87
Каньяс
87
Каньяс
0
Ириней
0
Ириней
24
Санта Крус
24
Санта Крус
0
Ириней
10
Кака
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Кака
9
Игуаин
7
Кальехон
7
Кальехон
9
Игуаин
10
Озил
9
Бензема
9
Бензема
10
Озил
Остались в запасе
Бетис
Реал
26
Супер
ЦЗ
13
Касто
ВР
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Хуанма
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
26
Супер
ЦЗ
13
Касто
ВР
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Хуанма
ЛВ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Бетис - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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