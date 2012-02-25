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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Хетафе
Бетис - Хетафе: обзор матча 25 февраля 2012
Бетис
25.02.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
51'
Х. Молина
56'
Х. Антонио Дорадо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Хетафе
Замена
Алексис
️️️️
Мику
Желтая карточка
М. Торрес
Желтая карточка
К. Диас
Желтая карточка
Мику
Желтая карточка
К. Диас
Замена
Х. Перейра
️️️️
Хуанма
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
Ириней
Замена
П. Сарабия
️️️️
Х. Гавилан
Желтая карточка
Р. Санта Крус
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Х. Молина
Желтая карточка
М. Анхель Мойя
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Х. Антонио Дорадо
ГОЛ! 1:0!
Х. Молина
Пас отдал
Д. Монтеро
Замена
Д. Кастро
️️️️
А. Баррада
Желтая карточка
Хуанма
Желтая карточка
А. Баррада
14'
Желтая карточка
Ф. Каскеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
31
Фабри
ВР
23
Начо
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
22
Хуанма
ЛВ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
0
Ириней
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Бетис
13
Касто
ВР
3
Марио
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
4-3-1-2
31
Фабри
23
Начо
5
Дорадо
3
Паулао
22
Нельсон
10
Монтеро
0
Ириней
7
Эчебаррия
22
Хуанма
19
Молина
24
Кастро
4-4-2
13
Мойя
20
Валера
6
Диас
23
Торрес
2
Мане
10
Баррада
22
Каскеро
25
Ласен
14
Гавилан
20
Мику
19
Гуиса
0
Ириней
87
Каньяс
87
Каньяс
0
Ириней
19
Молина
24
Санта Крус
24
Санта Крус
19
Молина
22
Хуанма
9
Перейра
9
Перейра
22
Хуанма
20
Мику
4
Алексис
4
Алексис
20
Мику
10
Баррада
17
Кастро
17
Кастро
10
Баррада
14
Гавилан
7
Сарабия
7
Сарабия
14
Гавилан
Остались в запасе
Бетис
Хетафе
13
Касто
ВР
3
Марио
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
13
Жорди Кодина
ВР
22
Хуан Родригес
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Касто
ВР
3
Марио
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Хуан Родригес
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Бетис - Хетафе
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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