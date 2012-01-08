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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Спортинг
Бетис - Спортинг: обзор матча 08 января 2012
Бетис
08.01.2012, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 18 тур
2 : 0
Завершен
Спортинг
23'
Р. Санта Крус
90+2'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Спортинг
+3
Вторая желтая
Кармело
ГОЛ! 2:0!
Х. Молина
Пас отдал
Х. Перейра
+2
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
Л. Моран
Желтая карточка
А. Ботиа
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
Д. Монтеро
Желтая карточка
Кармело
Замена
Л. Моран
️️️️
А. Ривера
Замена
Х. Перейра
️️️️
Хуанма
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Санта Крус
Замена
Кармело
️️️️
А. Каштру
Замена
Г. Арнолен
️️️️
Н. Ново
Вторая желтая
А. Лора
Желтая карточка
А. Лора
ГОЛ! 1:0!
Р. Санта Крус
Пас отдал
Б. Эчебаррия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
17
Исидоро
ПЗ
22
Хуанма
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
0
Ириней
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
8
Андре Каштру
АП
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Бетис
31
Фабри
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
25
Серхио
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
4-3-1-2
13
Касто
23
Начо
3
Марио
5
Дорадо
17
Исидоро
7
Эчебаррия
10
Монтеро
0
Ириней
22
Хуанма
24
Кастро
24
Санта Крус
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
14
Эрнандес
11
Лора
15
Канелья
4
Ботиа
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
10
Ново
8
Каштру
8
Трехо
18
Баррал
10
Монтеро
87
Каньяс
87
Каньяс
10
Монтеро
24
Санта Крус
19
Молина
19
Молина
24
Санта Крус
22
Хуанма
9
Перейра
9
Перейра
22
Хуанма
10
Ново
15
Арнолен
15
Арнолен
10
Ново
8
Каштру
6
Кармело
6
Кармело
8
Каштру
5
Ривера
18
Моран
18
Моран
5
Ривера
Остались в запасе
Бетис
Спортинг
25
Серхио
ЦП
31
Фабри
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Пепе Мель
25
Иван Куэльяр
ВР
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
25
Серхио
ЦП
31
Фабри
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Бетис - Спортинг
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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