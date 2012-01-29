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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Гранада
Бетис - Гранада: обзор матча 29 января 2012
Бетис
29.01.2012, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 2
Завершен
Гранада
81'
Х. Перейра
13'
О. Игало
40'
Д. Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Гранада
Желтая карточка
Ж. Сезар
Желтая карточка
Марио
Желтая карточка
Начо
Замена
Ф. Рико
️️️️
Д. Бенитес
Желтая карточка
О. Игало
ГОЛ! 1:2!
Х. Перейра
Желтая карточка
Хайме
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Мартинш
Замена
Хайме
️️️️
Ф. Хара
Замена
Х. Перейра
️️️️
Ириней
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Кастро
Замена
А. Посуэло
️️️️
С. Севилья
ГОЛ! 0:2!
Д. Майнц
Пас отдал
Ф. Хара
Желтая карточка
Х. Йебда
Желтая карточка
Р. Санта Крус
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
О. Игало
Пас отдал
К. Мартинш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
17
Исидоро
ПЗ
22
Хуанма
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
0
Ириней
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Бетис
31
Фабри
ВР
3
Паулао
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Гранада
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
9
Хайме
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
4-3-1-2
13
Касто
23
Начо
5
Дорадо
3
Марио
17
Исидоро
7
Эчебаррия
8
Севилья
0
Ириней
22
Хуанма
24
Санта Крус
24
Кастро
4-3-2-1
25
Сезар
12
Ньом
20
Гомес
12
Лопес
6
Сикейра
22
Мартинш
8
Йебда
17
Рико
26
Хара
11
Бенитес
9
Игало
8
Севилья
8
Посуэло
8
Посуэло
8
Севилья
0
Ириней
9
Перейра
9
Перейра
0
Ириней
24
Кастро
19
Молина
19
Молина
24
Кастро
22
Мартинш
23
Гомес
23
Гомес
22
Мартинш
26
Хара
9
Хайме
9
Хайме
26
Хара
11
Бенитес
4
Рико
4
Рико
11
Бенитес
Остались в запасе
Бетис
Гранада
31
Фабри
ВР
3
Паулао
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
3
Паулао
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Остались в запасе
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Бетис - Гранада
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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