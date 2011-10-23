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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Райо Вальекано
Бетис - Райо Вальекано: обзор матча 23 октября 2011
Бетис
23.10.2011, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 2
Завершен
Райо Вальекано
80'
Л. Бангура
89'
Коке (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Райо Вальекано
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Коке
Желтая карточка
Марио
Желтая карточка
П. Ботельо
Замена
Момо
️️️️
С. Севилья
ГОЛ! 0:1!
Л. Бангура
Замена
Х. Перейра
️️️️
Д. Монтеро
Замена
Коке
️️️️
Пити
Желтая карточка
А. Амайя
Замена
Д. Пачеко
️️️️
Р. Тамудо
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Х. Молина
Замена
П. Ботельо
️️️️
Тито
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Желтая карточка
Тито
Желтая карточка
Х. Чика
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
0
Ириней
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
10
Пити
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Бетис
31
Фабри
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
11
Момо
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
9
Коке
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
4-4-2
13
Касто
23
Начо
4
Амайя
3
Марио
2
Чика
10
Монтеро
87
Каньяс
0
Ириней
8
Севилья
24
Кастро
19
Молина
4-3-3
1
Кобеньо
14
Аррибас
2
Тито
21
Фигерас
20
Касадо
10
Пити
26
Мовилья
18
Фуэго
25
Мичу
23
Тамудо
7
Бангура
8
Севилья
11
Момо
11
Момо
8
Севилья
10
Монтеро
9
Перейра
9
Перейра
10
Монтеро
19
Молина
24
Санта Крус
24
Санта Крус
19
Молина
10
Пити
9
Коке
9
Коке
10
Пити
23
Тамудо
22
Пачеко
22
Пачеко
23
Тамудо
2
Тито
26
Ботельо
26
Ботельо
2
Тито
Остались в запасе
Бетис
Райо Вальекано
31
Фабри
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Хуанма
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Хуанма
ЛВ
Остались в запасе
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Бетис - Райо Вальекано
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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