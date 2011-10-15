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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Бетис
Реал - Бетис: обзор матча 15 октября 2011
Реал
15.10.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 8 тур
4 : 1
Завершен
Бетис
46'
Г. Игуаин
59'
Кака
70'
Г. Игуаин
73'
Г. Игуаин
69'
Х. Молина
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Бетис
Желтая карточка
Момо
Замена
Момо
️️️️
Б. Эчебаррия
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
К. Роналду
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
М. Озил
ГОЛ! 4:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Ди Мария
ГОЛ! 3:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Ди Мария
ГОЛ! 2:1!
Х. Молина
Пас отдал
Р. Кастро
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
С. Севилья
Желтая карточка
С. Севилья
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Кака
ГОЛ! 2:0!
Кака
Пас отдал
К. Роналду
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
Пепе
Замена
Серхио
️️️️
А. Вадильо
16'
Травма
А. Вадильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Кака
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
0
Ириней
ЦП
24
Рубен Кастро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Бетис
13
Иньяки Гоитиа
ВР
22
Хуанма
ЛВ
25
Серхио
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
11
Момо
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
5
Арбелоа
19
Диарра
3
Алонсо
10
Кака
10
Озил
9
Игуаин
7
Роналду
4-3-2-1
13
Касто
2
Чика
5
Дорадо
4
Амайя
23
Начо
8
Севилья
7
Эчебаррия
0
Ириней
24
Кастро
14
Вадильо
19
Молина
10
Озил
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
10
Озил
7
Роналду
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
7
Роналду
10
Кака
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Кака
14
Вадильо
25
Серхио
25
Серхио
14
Вадильо
7
Эчебаррия
11
Момо
11
Момо
7
Эчебаррия
8
Севилья
24
Санта Крус
24
Санта Крус
8
Севилья
Остались в запасе
Реал
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Иньяки Гоитиа
ВР
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
22
Хуанма
ЛВ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
13
Иньяки Гоитиа
ВР
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
22
Хуанма
ЛВ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Реал - Бетис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Бернабеу
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