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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Бетис
Хетафе - Бетис: обзор матча 26 сентября 2011
Хетафе
26.09.2011, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
31'
Д. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Бетис
Желтая карточка
Х. Валера
Желтая карточка
Д. Кастро
Замена
Мичел
️️️️
П. Леон
Замена
А. Вадильо
️️️️
Д. Монтеро
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Баррада
Замена
Мику
️️️️
Д. Гуиса
Желтая карточка
Х. Молина
Желтая карточка
Мане
Замена
Х. Молина
️️️️
С. Севилья
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
Х. Матилья
+1
Желтая карточка
Ириней
Желтая карточка
П. Леон
ГОЛ! 1:0!
Д. Кастро
Желтая карточка
А. Лопо
Желтая карточка
Марио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Бетис
13
Иньяки Гоитиа
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
0
Ириней
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Бетис
13
Адриан
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
2
Мане
6
Диас
22
Лопо
20
Валера
10
Баррада
25
Ласен
21
Перес
17
Кастро
14
Леон
19
Гуиса
4-4-2
13
Гоитиа
2
Чика
3
Марио
5
Дорадо
23
Начо
8
Матилья
0
Ириней
8
Севилья
10
Монтеро
24
Санта Крус
9
Перейра
14
Леон
8
Мичел
8
Мичел
14
Леон
10
Баррада
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Баррада
19
Гуиса
20
Мику
20
Мику
19
Гуиса
8
Матилья
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
8
Матилья
10
Монтеро
14
Вадильо
14
Вадильо
10
Монтеро
8
Севилья
19
Молина
19
Молина
8
Севилья
Остались в запасе
Хетафе
Бетис
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Педро Риос
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Адриан
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
22
Хуанма
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Педро Риос
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
22
Хуанма
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Хетафе - Бетис
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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