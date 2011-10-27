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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Бетис
Эспаньол - Бетис: обзор матча 27 октября 2011
Эспаньол
27.10.2011, четверг, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
75'
В. Пандиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Бетис
Желтая карточка
Х. Перейра
Замена
Р. Баэна
️️️️
Ромарик
Желтая карточка
Х. Верду
Желтая карточка
Х. Форлин
Замена
Х. Перейра
️️️️
Начо
Желтая карточка
В. Пандиани
ГОЛ! 1:0!
В. Пандиани
Пас отдал
Д. Вила
Замена
В. Пандиани
️️️️
А. Васкес
Желтая карточка
Х. Лопес
Замена
Х. Датоло
️️️️
Х. Маркес
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Замена
Д. Тошич
️️️️
Р. Санта Крус
Замена
Х. Антонио Дорадо
️️️️
Марио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Ромарик
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
22
Хуанма
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
0
Ириней
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
7
Владимир Вайсс
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Бетис
31
Фабри
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
24
Эзекиль Кальвенте
ЛП
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
12
Вила
18
Форлин
15
Морено
5
Родригес
5
Ромарик
10
Хави Маркес
21
Лопес
25
Верду
9
Васкес
9
Гарсия
4-3-1-2
13
Касто
2
Чика
3
Марио
29
Устариц
23
Начо
87
Каньяс
0
Ириней
7
Эчебаррия
22
Хуанма
24
Санта Крус
24
Кастро
10
Хави Маркес
23
Датоло
23
Датоло
10
Хави Маркес
5
Ромарик
15
Баэна
15
Баэна
5
Ромарик
9
Васкес
12
Пандиани
12
Пандиани
9
Васкес
24
Санта Крус
6
Тошич
6
Тошич
24
Санта Крус
3
Марио
5
Дорадо
5
Дорадо
3
Марио
23
Начо
9
Перейра
9
Перейра
23
Начо
Остались в запасе
Эспаньол
Бетис
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
31
Фабри
ВР
24
Эзекиль Кальвенте
ЛП
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
24
Эзекиль Кальвенте
ЛП
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Эспаньол - Бетис
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
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Информация о матче
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