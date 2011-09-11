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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Мальорка
Бетис - Мальорка: обзор матча 11 сентября 2011
Бетис
11.09.2011, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
87'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Мальорка
ГОЛ! 1:0!
Р. Кастро
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
А. Альфаро
Желтая карточка
Чико
Желтая карточка
Т. Пина
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Х. Молина
Замена
А. Вадильо
️️️️
С. Севилья
Замена
Кевин
️️️️
С. Техера
Замена
Г. Кастро
️️️️
Т. Хемед
Замена
Х. Перейра
️️️️
Д. Монтеро
Желтая карточка
С. Севилья
Желтая карточка
Ж. Виктор
Желтая карточка
П. Касерес
Желтая карточка
А. Амайя
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
0
Ириней
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Бетис
13
Иньяки Гоитиа
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Хавьер Матилья
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
4-4-2
13
Касто
23
Начо
4
Амайя
5
Дорадо
2
Чика
7
Эчебаррия
8
Севилья
0
Ириней
10
Монтеро
19
Молина
24
Кастро
4-3-1-2
13
Ават
51
Зуиверлон
4
Рамис
15
Чико
15
Касерес
8
Техера
17
Пина
3
Виктор
20
Альфаро
10
Нсуе
10
Хемед
8
Севилья
14
Вадильо
14
Вадильо
8
Севилья
10
Монтеро
9
Перейра
9
Перейра
10
Монтеро
19
Молина
24
Санта Крус
24
Санта Крус
19
Молина
8
Техера
3
Кевин
3
Кевин
8
Техера
20
Альфаро
12
Тиссоне
12
Тиссоне
20
Альфаро
10
Хемед
5
Кастро
5
Кастро
10
Хемед
Остались в запасе
Бетис
Мальорка
13
Иньяки Гоитиа
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Хуанма
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
13
Иньяки Гоитиа
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Хуанма
ЛВ
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Бетис - Мальорка
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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