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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Бетис
Барселона - Бетис: обзор матча 16 января 2012
Барселона
16.01.2012, понедельник, 00:30
Испания. Примера, 19 тур
4 : 2
Завершен
Бетис
10'
Хави
12'
Л. Месси
75'
А. Санчес
86'
Л. Месси (П)
32'
Р. Кастро
52'
Р. Санта Крус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Бетис
Замена
Адриано
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Л. Месси
Желтая карточка
Х. Антонио Дорадо
Замена
Т. Алькантара
️️️️
С. Фабрегас
Желтая карточка
Х. Матилья
ГОЛ! 3:2!
А. Санчес
Пас отдал
Хави
Замена
А. Устариц
️️️️
Х. Молина
Вторая желтая
Марио
Желтая карточка
А. Иньеста
Желтая карточка
Марио
Замена
Х. Матилья
️️️️
С. Севилья
ГОЛ! 2:2!
Р. Санта Крус
Пас отдал
Р. Кастро
Желтая карточка
К. Пуйоль
Желтая карточка
С. Севилья
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Ириней
Замена
Д. Алвес
️️️️
И. Куэнка
Желтая карточка
Л. Месси
Желтая карточка
Ириней
ГОЛ! 2:1!
Р. Кастро
Пас отдал
С. Севилья
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Санчес
12'
ГОЛ! 1:0!
Хави
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ЦП
7
Исаак Куэнка
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Сеск Фабрегас
ЛФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
17
Исидоро
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
0
Ириней
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЛФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
РФ
Главный тренер
Пепе Мель
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Джонатан
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Бетис
31
Фабри
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
25
Серхио
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
3-4-1-2
26
Вальдес
22
Абидаль
5
Пуйоль
14
Маскерано
8
Иньеста
5
Бускетс
6
Хави
7
Куэнка
10
Месси
4
Фабрегас
4
Санчес
4-3-3
13
Касто
17
Исидоро
3
Марио
5
Дорадо
23
Начо
87
Каньяс
8
Севилья
0
Ириней
24
Кастро
19
Молина
10
Монтеро
8
Иньеста
3
Адриано
3
Адриано
8
Иньеста
7
Куэнка
10
Алвес
10
Алвес
7
Куэнка
4
Фабрегас
6
Алькантара
6
Алькантара
4
Фабрегас
19
Молина
29
Устариц
29
Устариц
19
Молина
8
Севилья
8
Матилья
8
Матилья
8
Севилья
0
Ириней
24
Санта Крус
24
Санта Крус
0
Ириней
Остались в запасе
Барселона
Бетис
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Серхио
ЦП
31
Фабри
ВР
22
Хуанма
ЛВ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
Остались в запасе
25
Серхио
ЦП
31
Фабри
ВР
22
Хуанма
ЛВ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Барселона - Бетис
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 00:25 (прямая)
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