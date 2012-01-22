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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Севилья
Бетис - Севилья: обзор матча 22 января 2012
Бетис
22.01.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
26'
Б. Эчебаррия
41'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Севилья
Желтая карточка
Р. Кастро
Замена
Х. Ибусуки
️️️️
А. Негредо
Замена
Х. Молина
️️️️
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
Начо
Замена
М. Касерес
️️️️
А. Луна
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Замена
С. Севилья
️️️️
Хуанма
Вторая желтая
Ф. Фасио
Замена
И. Ракитич
️️️️
П. Троховски
Замена
А. Посуэло
️️️️
Д. Монтеро
Желтая карточка
Исидоро
ГОЛ! 1:1!
А. Негредо
Пас отдал
Х. Навас
ГОЛ! 1:0!
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
Ф. Фасио
Желтая карточка
Ириней
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
17
Исидоро
ПЗ
22
Хуанма
ЛВ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
0
Ириней
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Бетис
31
Фабри
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Севилья
23
Хулиан
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
30
Хироши Ибусуки
ЦФ
3-4-1-2
13
Касто
23
Начо
5
Дорадо
17
Исидоро
10
Монтеро
0
Ириней
87
Каньяс
7
Эчебаррия
22
Хуанма
24
Кастро
24
Санта Крус
3-3-2-1
13
Варас
3
Наварро
4
Спахич
17
Фасио
23
Коке
17
Медель
13
Луна
19
Рейес
15
Троховски
21
Негредо
22
Хуанма
8
Севилья
8
Севилья
22
Хуанма
10
Монтеро
8
Посуэло
8
Посуэло
10
Монтеро
7
Эчебаррия
19
Молина
19
Молина
7
Эчебаррия
21
Негредо
30
Ибусуки
30
Ибусуки
21
Негредо
13
Луна
4
Касерес
4
Касерес
13
Луна
15
Троховски
11
Ракитич
11
Ракитич
15
Троховски
Остались в запасе
Бетис
Севилья
31
Фабри
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
23
Хулиан
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Бетис - Севилья
5
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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