Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ильхан Парлак - статистика

Завершил карьеру
18 января 1987 (39)
#23 | Нападающий
181 см | 75 кг
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайсериспор
22
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Сивасспор
1 : 1
06.06.2023
Кайсериспор
1' - 85'
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
0 : 1
03.06.2023
Анкарагюджю
79' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Карагюмрюк
2 : 0
30.05.2023
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Кайсериспор
0 : 4
20.05.2023
Аланьяспор
78' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Коньяспор
2 : 2
07.05.2023
Кайсериспор
89' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Адана Демирспор
5 : 3
23.04.2023
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Кайсериспор
0 : 0
19.04.2023
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Галатасарай
6 : 0
14.04.2023
Кайсериспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Кайсериспор
3 : 1
10.04.2023
Умраниеспор
82' - 90'
90'
90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Трабзонспор
3 : 4
01.04.2023
Кайсериспор
86' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Антальяспор
4 : 0
11.03.2023
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Кайсериспор
1 : 2
04.03.2023
Фенербахче
82' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Гиресунспор
1 : 2
25.02.2023
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Кайсериспор
1 : 0
02.02.2023
Истанбул Башакшехир
86' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Истанбулспор
2 : 4
29.01.2023
Кайсериспор
86' - 90'
89'
Турция. Суперлига, 20 тур
Кайсериспор
0 : 2
22.01.2023
Бешикташ
72' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Кайсериспор
4 : 1
13.01.2023
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Анкарагюджю
2 : 1
08.01.2023
Кайсериспор
1' - 58'
Турция. Суперлига, 17 тур
Кайсериспор
2 : 4
04.01.2023
Карагюмрюк
69' - 90'
72'
Турция. Суперлига, 16 тур
Аланьяспор
3 : 1
28.12.2022
Кайсериспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Кайсериспор
1 : 2
13.11.2022
Коньяспор
80' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
1 : 2
06.11.2022
Кайсериспор
87' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Кайсериспор
2 : 2
30.10.2022
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Касымпаша
0 : 1
23.10.2022
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Кайсериспор
2 : 1
15.10.2022
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Умраниеспор
2 : 2
09.10.2022
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Кайсериспор
1 : 2
01.10.2022
Трабзонспор
68' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Хатайспор
0 : 4
16.09.2022
Кайсериспор
1' - 64'
Турция. Суперлига, 6 тур
Кайсериспор
1 : 0
11.09.2022
Антальяспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Фенербахче
2 : 0
03.09.2022
Кайсериспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Кайсериспор
3 : 0
28.08.2022
Гиресунспор
1' - 70'
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
21.08.2022
Кайсериспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Бешикташ
1 : 0
06.08.2022
Кайсериспор
Был в запасе
Главные новости
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
1
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
6
41-летний Роналду попал в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций
14:42
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
1
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
3
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+