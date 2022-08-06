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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Кайсериспор
Бешикташ - Кайсериспор: обзор матча 06 августа 2022
Бешикташ
06.08.2022, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Кайсериспор
90+6'
Р. Геззаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Кайсериспор
Желтая карточка
Н. Уйсал
90'
+9
ГОЛ! 1:0!
Р. Геззаль
Пас отдал
В. Вегхорст
90'
+6
Вторая желтая
Д. Тосун
90'
+4
Желтая карточка
Д. Тосун
90'
+1
90'
Замена
Б. Менса
️️️️
М. Кардозу
89'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
Э. Бассан
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
77'
Замена
Д. Тосун
️️️️
К. Йилмаз
77'
69'
Замена
М. Пектемек
️️️️
М. Гавранович
69'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Д. Мюлека
57'
50'
Замена
Г. Саздаги
️️️️
М. Тиам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
17
Эмрах Бассан
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ЦП
42
Berkay Vardar
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
19
Кенан Караман
ЦФ
41
Огужан Акгюн
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Кайсериспор
15
Густаво Кампаньяро
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
3-5-2
30
Дестаноглу
26
Масуаку
29
Сайсс
19
Розье
18
Геззаль
48
Учан
8
Йилмаз
20
Уйсал
83
Фернандеш
9
Вегхорст
11
Мюлека
3-4-1-1
25
Баязит
5
Хосейни
4
Коловециос
23
Кароль
6
Булут
91
Бертолаччи
9
Тиам
17
Бассан
20
Кардозу
19
Гавранович
11
Мюлека
14
Н'Куду
14
Н'Куду
11
Мюлека
8
Йилмаз
23
Тосун
23
Тосун
8
Йилмаз
91
Бертолаччи
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
91
Бертолаччи
20
Кардозу
43
Менса
43
Менса
20
Кардозу
9
Тиам
25
Саздаги
25
Саздаги
9
Тиам
17
Бассан
28
Дживелек
28
Дживелек
17
Бассан
19
Гавранович
9
Пектемек
9
Пектемек
19
Гавранович
Остались в запасе
Бешикташ
Кайсериспор
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ЦП
42
Berkay Vardar
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
19
Кенан Караман
ЦФ
41
Огужан Акгюн
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
79
Яв Ака
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ЦП
42
Berkay Vardar
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
19
Кенан Караман
ЦФ
41
Огужан Акгюн
ЦФ
Остались в запасе
79
Яв Ака
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Бешикташ - Кайсериспор
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
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