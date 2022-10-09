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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Умраниеспор - Кайсериспор
Умраниеспор - Кайсериспор: обзор матча 09 октября 2022
Умраниеспор
09.10.2022, воскресенье, 14:30
Турция. Суперлига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Кайсериспор
48'
У. Найир
59'
Т. Глумач
25'
М. Кардозу
64'
Б. Менса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умраниеспор - Кайсериспор
Красная карточка
Т. Глумач
90'
+2
Желтая карточка
В. Джордже
87'
84'
Замена
Г. Саздаги
️️️️
М. Кардозу
Замена
Й. Дель Валье
️️️️
О. Айик
82'
Замена
В. Джордже
️️️️
Жералду
82'
Замена
А. Мрсич
️️️️
Д. Авуну
82'
79'
Замена
М. Пектемек
️️️️
М. Гавранович
67'
Замена
Э. Бассан
️️️️
Р. Дживелек
67'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Б. Менса
64'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Менса
Желтая карточка
О. Гюрбулак
62'
ГОЛ! 2:1!
Т. Глумач
Пас отдал
Э. Леньяни
59'
ГОЛ! 1:1!
У. Найир
Пас отдал
Жералду
48'
46'
Замена
Я. Ака
️️️️
Г. Кампаньяро
Замена
С. Попов
️️️️
С. Гексу
46'
Замена
О. Гюрбулак
️️️️
К. Йилмаз
46'
Желтая карточка
И. Сакей
44'
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Кардозу
Пас отдал
О. Кеман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
3
Аллисон
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
8
Серкан Гексу
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
29
Жералду
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Умраниеспор
34
Анил Демир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
16
Онур Атасаяр
ЦЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
39
Антонио Мрсич
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
Кайсериспор
22
Hayrullah Erkip
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
3-4-3
13
Эздемир
3
Аллисон
44
Глумач
33
Леньяни
8
Гексу
5
Сакей
29
Авуну
8
Йилмаз
11
Айик
14
Найир
29
Жералду
3-1-3-1-2
25
Баязит
5
Хосейни
4
Коловециос
23
Кароль
15
Кампаньяро
6
Булут
8
Кеман
43
Менса
20
Кардозу
19
Гавранович
28
Дживелек
29
Авуну
39
Мрсич
39
Мрсич
29
Авуну
8
Гексу
90
Попов
90
Попов
8
Гексу
29
Жералду
11
Джордже
11
Джордже
29
Жералду
8
Йилмаз
20
Гюрбулак
20
Гюрбулак
8
Йилмаз
11
Айик
28
Дель Валье
28
Дель Валье
11
Айик
15
Кампаньяро
79
Ака
79
Ака
15
Кампаньяро
43
Менса
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
43
Менса
20
Кардозу
25
Саздаги
25
Саздаги
20
Кардозу
28
Дживелек
17
Бассан
17
Бассан
28
Дживелек
19
Гавранович
9
Пектемек
9
Пектемек
19
Гавранович
Остались в запасе
Умраниеспор
Кайсериспор
34
Анил Демир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
16
Онур Атасаяр
ЦЗ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
34
Анил Демир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
16
Онур Атасаяр
ЦЗ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
Остались в запасе
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Умраниеспор - Кайсериспор
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Умрание Беледиеси Шехир
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