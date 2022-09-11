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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Антальяспор
Кайсериспор - Антальяспор: обзор матча 11 сентября 2022
Кайсериспор
11.09.2022, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Антальяспор
54'
М. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Антальяспор
90'
+2
Желтая карточка
Г. Вурал
Замена
Я. Ака
️️️️
Б. Менса
90'
+1
Желтая карточка
Л. Кароль
89'
82'
Замена
Б. Балчи
️️️️
Ш. Флоранус
82'
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
С. Айдогду
Замена
Г. Саздаги
️️️️
Р. Дживелек
82'
Замена
О. Кеман
️️️️
М. Кардозу
82'
78'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Желтая карточка
М. Кардозу
76'
69'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Фернандо
69'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
А. Ндао
59'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Х. Езмерт
ГОЛ! 1:0!
М. Тиам
Пас отдал
М. Кардозу
54'
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Гавранович
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
9
Маме Тиам
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
20
Фернандо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
18
Алассан Ндао
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Кайсериспор
25
Гекхан Саздаги
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Антальяспор
1
Альперен Уйсал
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Баязит
23
Кароль
54
Кочаман
4
Коловециос
15
Кампаньяро
9
Тиам
43
Менса
6
Булут
20
Кардозу
19
Гавранович
28
Дживелек
4-1-2-2-1
25
Боффин
2
Флоранус
77
Вурал
89
Сары
30
Кудряшов
20
Фернандо
8
Айдогду
88
Езмерт
18
Ндао
27
Гаша
11
Райт
28
Дживелек
25
Саздаги
25
Саздаги
28
Дживелек
43
Менса
79
Ака
79
Ака
43
Менса
20
Кардозу
8
Кеман
8
Кеман
20
Кардозу
19
Гавранович
23
Парлак
23
Парлак
19
Гавранович
2
Флоранус
7
Балчи
7
Балчи
2
Флоранус
20
Фернандо
19
Акыйол
19
Акыйол
20
Фернандо
18
Ндао
11
Гюмюш
11
Гюмюш
18
Ндао
8
Айдогду
10
Накадзима
10
Накадзима
8
Айдогду
88
Езмерт
4
Адриано
4
Адриано
88
Езмерт
Остались в запасе
Кайсериспор
Антальяспор
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
1
Альперен Уйсал
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Остались в запасе
1
Альперен Уйсал
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Кайсериспор - Антальяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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