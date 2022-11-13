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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Коньяспор
Кайсериспор - Коньяспор: обзор матча 13 ноября 2022
Кайсериспор
13.11.2022, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Коньяспор
8'
М. Хосейни
9'
Ф. Кальво
22'
М. Диуф (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Коньяспор
90'
+2
Желтая карточка
Амилтон
Желтая карточка
М. Хосейни
90'
+1
90'
+1
Замена
Р. Мурич
️️️️
З. Битики
90'
Замена
К. Демирташ
️️️️
С. Дикмен
Желтая карточка
Г. Саздаги
89'
Замена
И. Парлак
️️️️
Д. Коловециос
80'
Замена
К. Манэ
️️️️
Э. Бассан
79'
78'
Замена
Амилтон
️️️️
К. Михаляк
Замена
Г. Саздаги
️️️️
О. Кеман
71'
68'
Желтая карточка
Гильерме
66'
Желтая карточка
О. Улджын
65'
Замена
О. Улджын
️️️️
Б. Пас
Замена
М. Пектемек
️️️️
М. Тиам
61'
Замена
А. Карими
️️️️
Г. Кампаньяро
61'
58'
Желтая карточка
Б. Пас
Желтая карточка
М. Гавранович
37'
22'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Диуф
Желтая карточка
Э. Бассан
20'
9'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кальво
Пас отдал
Гильерме
ГОЛ! 1:0!
М. Хосейни
Пас отдал
Э. Бассан
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
6
Онур Булут
ПП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
8
Бруну Пас
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Кайсериспор
25
Гекхан Саздаги
ЦП
6
Али Карими
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
3-1-5-1
25
Баязит
23
Кароль
5
Хосейни
4
Коловециос
15
Кампаньяро
17
Бассан
8
Кеман
43
Менса
9
Тиам
6
Булут
19
Гавранович
4-2-1-3
23
Сехич
5
Язгили
5
Кальво
2
Огуз
12
Гильерме
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Битики
92
Диуф
77
Михаляк
8
Пас
8
Кеман
25
Саздаги
25
Саздаги
8
Кеман
15
Кампаньяро
6
Карими
6
Карими
15
Кампаньяро
17
Бассан
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
17
Бассан
4
Коловециос
23
Парлак
23
Парлак
4
Коловециос
9
Тиам
9
Пектемек
9
Пектемек
9
Тиам
6
Дикмен
47
Демирташ
47
Демирташ
6
Дикмен
8
Пас
35
Улджын
35
Улджын
8
Пас
11
Битики
11
Мурич
11
Мурич
11
Битики
77
Михаляк
23
Амилтон
23
Амилтон
77
Михаляк
Остались в запасе
Кайсериспор
Коньяспор
19
Антони Узодимма
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
19
Антони Узодимма
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Кайсериспор - Коньяспор
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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