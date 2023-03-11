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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Кайсериспор
Антальяспор - Кайсериспор: обзор матча 11 марта 2023
Антальяспор
11.03.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Кайсериспор
33'
Х. Райт
52'
Фреди
68'
Х. Райт
90+7'
Б. Йылдырым
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Кайсериспор
ГОЛ! 4:0!
Б. Йылдырым
Пас отдал
Б. Балчи
90'
+7
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
Фернандо
89'
Замена
К. Сертел
️️️️
Г. Вурал
89'
76'
Замена
Б. Менса
️️️️
О. Кеман
Замена
Э. Ракип
️️️️
Фреди
76'
76'
Замена
Я. Ака
️️️️
Г. Саздаги
Замена
У. Гаша
️️️️
А. Ндао
72'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
Х. Райт
72'
ГОЛ! 3:0!
Х. Райт
Пас отдал
А. Ндао
68'
65'
Замена
Э. Бассан
️️️️
К. Манэ
ГОЛ! 2:0!
Фреди
Пас отдал
Х. Райт
52'
46'
Замена
М. Гавранович
️️️️
М. Кардозу
Желтая карточка
Фернандо
41'
ГОЛ! 1:0!
Х. Райт
33'
16'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
А. Карими
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
20
Фернандо
ОП
19
Уфук Акыйол
ОП
16
Фреди
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
19
Антони Узодимма
ОП
6
Али Карими
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦП
15
Густаво Кампаньяро
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Кайсериспор
1
Дженк Генен
ВР
28
Рамазан Дживелек
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
4-2-2-2
23
Лейте
77
Вурал
42
Узунхан
89
Сары
7
Балчи
20
Фернандо
19
Акыйол
16
Фреди
18
Ндао
8
Ларссон
11
Райт
2-1-5-2
25
Баязит
4
Коловециос
54
Кочаман
19
Узодимма
6
Карими
15
Кампаньяро
8
Кеман
9
Тиам
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
25
Саздаги
77
Вурал
88
Сертел
88
Сертел
77
Вурал
16
Фреди
6
Ракип
6
Ракип
16
Фреди
18
Ндао
27
Гаша
27
Гаша
18
Ндао
11
Райт
91
Йылдырым
91
Йылдырым
11
Райт
20
Фернандо
10
Накадзима
10
Накадзима
20
Фернандо
6
Карими
28
Дживелек
28
Дживелек
6
Карими
25
Саздаги
79
Ака
79
Ака
25
Саздаги
20
Карлос Манэ
17
Бассан
17
Бассан
20
Карлос Манэ
8
Кеман
43
Менса
43
Менса
8
Кеман
20
Кардозу
19
Гавранович
19
Гавранович
20
Кардозу
Остались в запасе
Антальяспор
Кайсериспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
1
Дженк Генен
ВР
55
Baran Ali Gezek
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
55
Baran Ali Gezek
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Антальяспор - Кайсериспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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