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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Трабзонспор
Кайсериспор - Трабзонспор: обзор матча 01 октября 2022
Кайсериспор
01.10.2022, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Трабзонспор
25'
М. Гавранович
78'
Т. Бакасетас (П)
83'
У. Бозок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Трабзонспор
90'
+3
Желтая карточка
Э. Эльмали
90'
+1
Желтая карточка
М. Бартра
88'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Т. Бакасетас
Замена
Э. Бассан
️️️️
М. Кардозу
88'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Б. Менса
87'
83'
ГОЛ! 1:2!
У. Бозок
78'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Бакасетас
Желтая карточка
О. Булут
77'
73'
Замена
У. Бозок
️️️️
М. Гамшик
Замена
Г. Саздаги
️️️️
Р. Дживелек
68'
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Гавранович
68'
65'
Замена
Э. Барди
️️️️
А. Омюр
64'
Замена
С. Денсвил
️️️️
М. Сиопис
64'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
В. Уго
Желтая карточка
М. Гавранович
55'
ГОЛ! 1:0!
М. Гавранович
Пас отдал
М. Тиам
25'
14'
Желтая карточка
Трезеге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Кайсериспор
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
10
Энис Барди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
37
Наджи Унювар
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Баязит
23
Кароль
5
Хосейни
4
Коловециос
15
Кампаньяро
43
Менса
9
Тиам
6
Булут
20
Кардозу
28
Дживелек
19
Гавранович
4-3-2-1
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
5
Бартра
14
Уго
17
Эльмали
33
Омюр
17
Гамшик
6
Сиопис
9
Бакасетас
7
Трезеге
9
Гомес
43
Менса
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
43
Менса
20
Кардозу
17
Бассан
17
Бассан
20
Кардозу
28
Дживелек
25
Саздаги
25
Саздаги
28
Дживелек
19
Гавранович
23
Парлак
23
Парлак
19
Гавранович
6
Сиопис
4
Денсвил
4
Денсвил
6
Сиопис
9
Бакасетас
34
Хасполат
34
Хасполат
9
Бакасетас
33
Омюр
10
Барди
10
Барди
33
Омюр
14
Уго
97
Языджи
97
Языджи
14
Уго
17
Гамшик
17
Бозок
17
Бозок
17
Гамшик
Остались в запасе
Кайсериспор
Трабзонспор
8
Оливье Кеман
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
37
Наджи Унювар
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
8
Оливье Кеман
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
37
Наджи Унювар
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Кайсериспор - Трабзонспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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