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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор: обзор матча 21 августа 2022
Истанбул Башакшехир
21.08.2022, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Кайсериспор
22'
Н. Шадли
50'
Б. Озкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Кайсериспор
Замена
Э. Кривелли
️️️️
П. Шиш
73'
69'
Замена
Б. Менса
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
М. Шуиар
️️️️
Н. Шадли
62'
Замена
М. Текдемир
️️️️
Л. Билья
62'
Желтая карточка
А. Туба
61'
Желтая карточка
Д. Алексич
59'
54'
Замена
К. Манэ
️️️️
Э. Бассан
ГОЛ! 2:0!
Б. Озкан
Пас отдал
Л. Лима
50'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Д. Тюрук
50'
46'
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Пектемек
Желтая карточка
Л. Лима
44'
Желтая карточка
Д. Тюрук
26'
ГОЛ! 1:0!
Н. Шадли
Пас отдал
Л. Лима
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
17
Эмрах Бассан
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Истанбул Башакшехир
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Месут Озил
АП
98
Дениз Дилмен
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Кайсериспор
15
Густаво Кампаньяро
ОП
19
Антони Узодимма
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
3-2-4-1
16
Зенгезер
55
Ндайшими
5
Туба
9
Алексич
80
Кайсара
6
Лима
9
Тюрук
89
Шадли
19
Озкан
6
Билья
21
Шиш
3-4-1-1
25
Баязит
5
Хосейни
4
Коловециос
23
Кароль
6
Булут
9
Тиам
91
Бертолаччи
17
Бассан
20
Кардозу
9
Пектемек
6
Билья
21
Текдемир
21
Текдемир
6
Билья
9
Тюрук
7
Гюрлер
7
Гюрлер
9
Тюрук
89
Шадли
8
Шуиар
8
Шуиар
89
Шадли
21
Шиш
27
Кривелли
27
Кривелли
21
Шиш
91
Бертолаччи
43
Менса
43
Менса
91
Бертолаччи
17
Бассан
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
17
Бассан
9
Пектемек
23
Парлак
23
Парлак
9
Пектемек
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
98
Дениз Дилмен
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
15
Густаво Кампаньяро
ОП
19
Антони Узодимма
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
98
Дениз Дилмен
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
19
Антони Узодимма
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
1
Дженк Генен
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Кайсериспор
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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