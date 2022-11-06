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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Кайсериспор
Газиантеп - Кайсериспор: обзор матча 06 ноября 2022
Газиантеп
06.11.2022, воскресенье, 14:30
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Кайсериспор
52'
Ф. Соялп
41'
О. Кеман
88'
Р. Дживелек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Кайсериспор
90'
+3
Желтая карточка
И. Парлак
Желтая карточка
С. Кициу
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Л. Кароль
88'
ГОЛ! 1:2!
Р. Дживелек
Пас отдал
О. Булут
Замена
Л. Маркович
️️️️
Ж. Фигейредо
87'
87'
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Гавранович
86'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
Б. Менса
83'
Желтая карточка
М. Хосейни
79'
Замена
Э. Бассан
️️️️
Г. Саздаги
Замена
А. Пармак
️️️️
Ф. Соялп
79'
76'
Замена
М. Тиам
️️️️
М. Кардозу
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
А. Сагаль
64'
Желтая карточка
Ф. Соялп
60'
53'
Желтая карточка
М. Кардозу
ГОЛ! 1:1!
Ф. Соялп
Пас отдал
А. Максим
52'
51'
Желтая карточка
Г. Саздаги
41'
ГОЛ! 0:1!
О. Кеман
Пас отдал
М. Хосейни
Желтая карточка
Ж. Фигейредо
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
7
Вальмир Велиу
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Кайсериспор
9
Маме Тиам
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
4-4-2
19
Гювенк
5
Эрсой
70
Кициу
23
Ганоушек
3
Джилободжи
8
Евтович
21
Меркель
44
Максим
8
Соялп
25
Фигейредо
28
Сагаль
3-1-4-1-1
25
Баязит
4
Коловециос
5
Хосейни
23
Кароль
15
Кампаньяро
6
Булут
8
Кеман
43
Менса
25
Саздаги
20
Кардозу
19
Гавранович
8
Соялп
6
Пармак
6
Пармак
8
Соялп
25
Фигейредо
8
Маркович
8
Маркович
25
Фигейредо
28
Сагаль
17
Пекхарт
17
Пекхарт
28
Сагаль
20
Кардозу
9
Тиам
9
Тиам
20
Кардозу
25
Саздаги
17
Бассан
17
Бассан
25
Саздаги
43
Менса
28
Дживелек
28
Дживелек
43
Менса
19
Гавранович
23
Парлак
23
Парлак
19
Гавранович
Остались в запасе
Газиантеп
Кайсериспор
27
Бурак Бозан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
7
Вальмир Велиу
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
19
Антони Узодимма
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
7
Вальмир Велиу
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
Остались в запасе
19
Антони Узодимма
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Газиантеп - Кайсериспор
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
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