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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 02 февраля 2023
Кайсериспор
02.02.2023, четверг, 17:00
Турция. Суперлига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
49'
А. Карими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Истанбул Башакшехир
86'
Замена
Д. Эркин
️️️️
Д. Тюрук
Замена
И. Парлак
️️️️
Г. Саздаги
86'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
О. Кеман
86'
79'
Желтая карточка
Э. Карцев
76'
Замена
Ф. Кени
️️️️
С. Гюрлер
76'
Замена
Э. Карцев
️️️️
Л. Лима
Замена
М. Тиам
️️️️
Э. Бассан
73'
Замена
М. Кардозу
️️️️
К. Манэ
64'
ГОЛ! 1:0!
А. Карими
Пас отдал
Г. Саздаги
49'
46'
Замена
Д. Алексич
️️️️
М. Озил
46'
Замена
Л. Билья
️️️️
М. Текдемир
Желтая карточка
Л. Кароль
45'
+5
Желтая карточка
О. Кеман
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
6
Али Карими
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦП
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Месут Озил
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Кайсериспор
1
Дженк Генен
ВР
28
Рамазан Дживелек
ЦЗ
35
Mert Dinc
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
88
Этем Балчи
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
3-5-2
25
Баязит
23
Кароль
54
Кочаман
5
Хосейни
17
Бассан
8
Кеман
6
Карими
20
Карлос Манэ
6
Булут
25
Саздаги
15
Кампаньяро
3-2-3-1-1
1
Бабакан
5
Туба
3
Дуарте
6
Лима
42
Саинер
21
Текдемир
9
Тюрук
19
Озкан
7
Гюрлер
10
Озил
77
Окака-Чука
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
20
Кардозу
20
Карлос Манэ
8
Кеман
28
Дживелек
28
Дживелек
8
Кеман
17
Бассан
9
Тиам
9
Тиам
17
Бассан
25
Саздаги
23
Парлак
23
Парлак
25
Саздаги
9
Тюрук
88
Эркин
88
Эркин
9
Тюрук
10
Озил
9
Алексич
9
Алексич
10
Озил
6
Лима
36
Карцев
36
Карцев
6
Лима
21
Текдемир
6
Билья
6
Билья
21
Текдемир
7
Гюрлер
19
Кени
19
Кени
7
Гюрлер
Остались в запасе
Кайсериспор
Истанбул Башакшехир
1
Дженк Генен
ВР
35
Mert Dinc
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
21
Патрик Шиш
ПВ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
35
Mert Dinc
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
21
Патрик Шиш
ПВ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Кайсериспор - Истанбул Башакшехир
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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