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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Кайсериспор
Карагюмрюк - Кайсериспор: обзор матча 30 мая 2023
Карагюмрюк
30.05.2023, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Кайсериспор
16'
К. Фрей
28'
К. Фрей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Кайсериспор
Замена
А. Льяич
️️️️
М. Оздоев
90'
+1
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Бираски
90'
+1
88'
Замена
А. Узодимма
️️️️
М. Кардозу
88'
Замена
Т. Сарыарслан
️️️️
М. Тиам
86'
Желтая карточка
Б. Менса
84'
Замена
B. Ali Gezek
️️️️
А. Карими
82'
Желтая карточка
М. Кардозу
Замена
А. Угур
️️️️
С. Фегули
81'
Желтая карточка
И. Дрешевич
77'
Замена
Э. Колли
️️️️
С. Лобжанидзе
74'
Замена
А. Лоуренс
️️️️
А. Бертолаччи
74'
64'
Замена
Б. Менса
️️️️
К. Манэ
64'
Замена
М. Хосейни
️️️️
А. Кочаман
Желтая карточка
А. Бертолаччи
57'
ГОЛ! 2:0!
К. Фрей
28'
ГОЛ! 1:0!
К. Фрей
Пас отдал
А. Бертолаччи
16'
9'
Красная карточка
Я. Ака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
6
Али Карими
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Карагюмрюк
13
Чем Каблан
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
11
Браим Дарри
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
22
Адем Льяич
АП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Кайсериспор
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
3-1-4-1-1
2
Вивиано
4
Бираски
5
Дрешевич
22
Банийя
8
Фегули
91
Бертолаччи
11
Фрей
12
Лобжанидзе
21
Оздоев
22
Мерджан
45
Дианье
2-1-4-3
25
Баязит
54
Кочаман
4
Коловециос
3
Аттама
8
Кеман
79
Ака
9
Тиам
6
Карими
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
25
Саздаги
4
Бираски
54
Дурсун
54
Дурсун
4
Бираски
91
Бертолаччи
6
Лоуренс
6
Лоуренс
91
Бертолаччи
8
Фегули
77
Угур
77
Угур
8
Фегули
21
Оздоев
22
Льяич
22
Льяич
21
Оздоев
12
Лобжанидзе
19
Колли
19
Колли
12
Лобжанидзе
54
Кочаман
5
Хосейни
5
Хосейни
54
Кочаман
20
Кардозу
19
Узодимма
19
Узодимма
20
Кардозу
6
Карими
55
55
6
Карими
20
Карлос Манэ
43
Менса
43
Менса
20
Карлос Манэ
9
Тиам
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
9
Тиам
Остались в запасе
Карагюмрюк
Кайсериспор
13
Чем Каблан
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
29
Отабек Шукуров
ЦП
11
Браим Дарри
ЛВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
88
Этем Балчи
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
13
Чем Каблан
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
29
Отабек Шукуров
ЦП
11
Браим Дарри
ЛВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Остались в запасе
88
Этем Балчи
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Карагюмрюк - Кайсериспор
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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