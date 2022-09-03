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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Кайсериспор
Фенербахче - Кайсериспор: обзор матча 03 сентября 2022
Фенербахче
03.09.2022, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Кайсериспор
37'
Ж. Педро
50'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Кайсериспор
Замена
Линкольн
️️️️
Э. Алиоски
90'
+1
Желтая карточка
А. Салаи
87'
85'
Замена
К. Манэ
️️️️
М. Тиам
85'
Замена
О. Кеман
️️️️
Б. Менса
82'
Желтая карточка
Б. Менса
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
М. Креспо
79'
75'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
74'
74'
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Гавранович
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
И. Кахведжи
68'
Замена
Д. Росси
️️️️
Д. Кинг
67'
59'
Замена
Я. Ака
️️️️
М. Хосейни
58'
Замена
Г. Саздаги
️️️️
Р. Дживелек
ГОЛ! 2:0!
Д. Кинг
Пас отдал
Ж. Педро
50'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
Пас отдал
В. Арао
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
77
Брума
ЛВ
9
Диего Росси
ЛВ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
18
Линкольн
АП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Кайсериспор
8
Оливье Кеман
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
4-1-3-2
1
Баиндыр
7
Алиоски
41
Салаи
14
Перес
13
Энрике
15
Арао
24
Кадиоглу
17
Кахведжи
19
Креспо
7
Кинг
9
Жоао Педро
3-1-3-1-2
25
Баязит
5
Хосейни
4
Коловециос
23
Кароль
15
Кампаньяро
6
Булут
9
Тиам
43
Менса
20
Кардозу
28
Дживелек
19
Гавранович
19
Креспо
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
19
Креспо
17
Кахведжи
8
Яндас
8
Яндас
17
Кахведжи
7
Алиоски
18
Линкольн
18
Линкольн
7
Алиоски
7
Кинг
9
Росси
9
Росси
7
Кинг
43
Менса
8
Кеман
8
Кеман
43
Менса
5
Хосейни
79
Ака
79
Ака
5
Хосейни
28
Дживелек
25
Саздаги
25
Саздаги
28
Дживелек
9
Тиам
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
9
Тиам
19
Гавранович
23
Парлак
23
Парлак
19
Гавранович
Остались в запасе
Фенербахче
Кайсериспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
77
Брума
ЛВ
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
19
Антони Узодимма
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
77
Брума
ЛВ
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Остались в запасе
19
Антони Узодимма
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Фенербахче - Кайсериспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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