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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Кайсериспор
Хатайспор - Кайсериспор: обзор матча 16 сентября 2022
Хатайспор
16.09.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
0 : 4
Завершен
Кайсериспор
5'
Б. Менса (П)
44'
М. Кардозу
87'
А. Бертолаччи
90'
М. Гавранович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Кайсериспор
90'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
М. Гавранович
Красная карточка
С. Фалет
89'
87'
ГОЛ! 0:3!
А. Бертолаччи
Пас отдал
Г. Саздаги
84'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
М. Кардозу
80'
Замена
О. Кеман
️️️️
Г. Кампаньяро
79'
Замена
Я. Ака
️️️️
Б. Менса
75'
Желтая карточка
Б. Баязит
64'
Замена
М. Гавранович
️️️️
И. Парлак
Замена
С. Фалет
️️️️
С. Бас
63'
Замена
К. Сони
️️️️
М. Буджемаа
63'
Замена
К. Варга
️️️️
Д. Сан-Луи
63'
46'
Замена
Г. Саздаги
️️️️
Р. Дживелек
Замена
К. Канак
️️️️
С. Адекугбе
46'
Замена
Р. Абид
️️️️
О. Эргюн
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
М. Кардозу
Пас отдал
М. Тиам
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Менса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
4
Онур Эргюн
ОП
8
Мехди Буджемаа
ОП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
9
Маме Тиам
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
10
Кевин Сони
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
26
Кан Канак
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Кайсериспор
22
Hayrullah Erkip
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
3-2-4-1
1
Кардешлер
3
Адекугбе
53
Оксюз
15
Йылмаз
4
Эргюн
8
Буджемаа
14
Сан-Луи
12
Лобжанидзе
20
Рибейру
22
Черекчи
9
Эль-Кааби
3-1-3-1-2
25
Баязит
54
Кочаман
4
Коловециос
23
Кароль
15
Кампаньяро
6
Булут
43
Менса
9
Тиам
20
Кардозу
28
Дживелек
23
Парлак
Бас
5
Фалет
5
Фалет
Бас
8
Буджемаа
10
Сони
10
Сони
8
Буджемаа
4
Эргюн
14
Абид
14
Абид
4
Эргюн
3
Адекугбе
26
Канак
26
Канак
3
Адекугбе
14
Сан-Луи
7
Варга
7
Варга
14
Сан-Луи
77
Бас
77
Бас
43
Менса
79
Ака
79
Ака
43
Менса
15
Кампаньяро
8
Кеман
8
Кеман
15
Кампаньяро
28
Дживелек
25
Саздаги
25
Саздаги
28
Дживелек
20
Кардозу
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
20
Кардозу
23
Парлак
19
Гавранович
19
Гавранович
23
Парлак
Остались в запасе
Хатайспор
Кайсериспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Хатайспор - Кайсериспор
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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