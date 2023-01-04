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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Карагюмрюк
Кайсериспор - Карагюмрюк: обзор матча 04 января 2023
Кайсериспор
04.01.2023, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 17 тур
2 : 4
Завершен
Карагюмрюк
57'
Б. Менса (П)
72'
И. Парлак
1'
Л. Мерджан
12'
М. Дианье
47'
О. Шукуров
63'
М. Дианье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Карагюмрюк
90'
+6
Желтая карточка
К. Казим-Ричардс
90'
+6
Желтая карточка
Б. Шен
Желтая карточка
Б. Менса
90'
+4
89'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Б. Капачак
Замена
Р. Дживелек
️️️️
О. Кеман
76'
73'
Замена
С. Онур
️️️️
Ж. Куасси
73'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
М. Дианье
ГОЛ! 2:4!
И. Парлак
72'
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Гавранович
69'
66'
Замена
Б. Капачак
️️️️
Ф. Борини
66'
Замена
А. Лоуренс
️️️️
О. Шукуров
63'
ГОЛ! 1:4!
М. Дианье
Пас отдал
Ф. Борини
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Б. Менса
57'
52'
Желтая карточка
Ф. Борини
47'
ГОЛ! 0:3!
О. Шукуров
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
М. Пектемек
46'
Замена
Э. Бассан
️️️️
М. Хосейни
46'
Замена
Г. Саздаги
️️️️
А. Карими
46'
12'
ГОЛ! 0:2!
М. Дианье
1'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мерджан
Пас отдал
М. Риччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
6
Али Карими
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Кайсериспор
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
Карагюмрюк
13
Чем Каблан
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
54
Салих Дурсун
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
3-4-1-2
25
Баязит
23
Кароль
4
Коловециос
5
Хосейни
6
Карими
8
Кеман
43
Менса
6
Булут
20
Кардозу
9
Пектемек
19
Гавранович
3-1-2-2-2
12
Шен
22
Банийя
4
Бираски
5
Дрешевич
27
Риччи
21
Оздоев
29
Шукуров
22
Мерджан
17
Куасси
45
Дианье
16
Борини
9
Пектемек
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
9
Пектемек
5
Хосейни
17
Бассан
17
Бассан
5
Хосейни
6
Карими
25
Саздаги
25
Саздаги
6
Карими
19
Гавранович
23
Парлак
23
Парлак
19
Гавранович
8
Кеман
28
Дживелек
28
Дживелек
8
Кеман
Капачак
54
Дурсун
54
Дурсун
Капачак
29
Шукуров
6
Лоуренс
6
Лоуренс
29
Шукуров
17
Куасси
8
Онур
8
Онур
17
Куасси
16
Борини
17
Капачак
17
Капачак
16
Борини
45
Дианье
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
45
Дианье
Остались в запасе
Кайсериспор
Карагюмрюк
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
13
Чем Каблан
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
11
Керим Фрей
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
Остались в запасе
13
Чем Каблан
ВР
2
Эмилиано Вивиано
ВР
11
Керим Фрей
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Кайсериспор - Карагюмрюк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
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