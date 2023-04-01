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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Кайсериспор
Трабзонспор - Кайсериспор: обзор матча 01 апреля 2023
Трабзонспор
01.04.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 27 тур
3 : 4
Завершен
Кайсериспор
3'
М. Гомес
50'
А. Омюр
54'
Э. Барди (П)
1'
Э. Бассан
20'
М. Тиам
48'
Б. Менса (П)
63'
К. Манэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Кайсериспор
Замена
У. Бозок
️️️️
С. Денсвил
88'
86'
Замена
И. Парлак
️️️️
К. Манэ
Замена
М. Гамшик
️️️️
М. Сиопис
78'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
А. Омюр
78'
77'
Замена
А. Узодимма
️️️️
Э. Бассан
74'
Замена
О. Кеман
️️️️
Б. Менса
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
Л. Маркович
72'
63'
ГОЛ! 3:4!
К. Манэ
Пас отдал
Б. Менса
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Э. Барди
54'
ГОЛ! 2:3!
А. Омюр
50'
48'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Б. Менса
Замена
Э. Барди
️️️️
Ю. Языджи
46'
22'
Желтая карточка
Г. Саздаги
20'
ГОЛ! 1:2!
М. Тиам
Пас отдал
Г. Саздаги
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
3'
1'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бассан
Пас отдал
М. Кардозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
79
Яв Ака
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Энис Барди
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
56
Süleyman Cebeci
ЦФ
Кайсериспор
1
Дженк Генен
ВР
35
Mert Dinc
ЦЗ
28
Рамазан Дживелек
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
4-2-2-2
1
Чакир
17
Эльмали
5
Бартра
4
Денсвил
33
Перес
33
Омюр
6
Сиопис
97
Языджи
10
Вишча
8
Маркович
9
Гомес
3-5-2
25
Баязит
54
Кочаман
4
Коловециос
23
Кароль
79
Ака
20
Карлос Манэ
43
Менса
9
Тиам
17
Бассан
20
Кардозу
25
Саздаги
33
Омюр
34
Хасполат
34
Хасполат
33
Омюр
6
Сиопис
17
Гамшик
17
Гамшик
6
Сиопис
8
Маркович
9
Бакасетас
9
Бакасетас
8
Маркович
97
Языджи
10
Барди
10
Барди
97
Языджи
4
Денсвил
17
Бозок
17
Бозок
4
Денсвил
17
Бассан
19
Узодимма
19
Узодимма
17
Бассан
43
Менса
8
Кеман
8
Кеман
43
Менса
20
Карлос Манэ
23
Парлак
23
Парлак
20
Карлос Манэ
Остались в запасе
Трабзонспор
Кайсериспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
56
Süleyman Cebeci
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
1
Дженк Генен
ВР
35
Mert Dinc
ЦЗ
28
Рамазан Дживелек
ЦЗ
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
56
Süleyman Cebeci
ЦФ
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
35
Mert Dinc
ЦЗ
28
Рамазан Дживелек
ЦЗ
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Трабзонспор - Кайсериспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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