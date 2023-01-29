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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Кайсериспор
Истанбулспор - Кайсериспор: обзор матча 29 января 2023
Истанбулспор
29.01.2023, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 21 тур
2 : 4
Завершен
Кайсериспор
10'
Д. Эйнга-Локило
32'
В. Этеми
18'
К. Манэ
52'
О. Булут
83'
Э. Бассан
89'
И. Парлак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Кайсериспор
90'
+3
Замена
Р. Дживелек
️️️️
Г. Кампаньяро
90'
+3
Замена
Я. Ака
️️️️
О. Кеман
89'
ГОЛ! 2:4!
И. Парлак
Пас отдал
М. Тиам
Замена
Э. Рроца
️️️️
А. Мехремич
87'
86'
Замена
И. Парлак
️️️️
Г. Саздаги
85'
Замена
М. Тиам
️️️️
К. Манэ
83'
ГОЛ! 2:3!
Э. Бассан
Замена
Ж. Топалли
️️️️
В. Этеми
71'
68'
Замена
Э. Бассан
️️️️
М. Кардозу
65'
Желтая карточка
О. Кеман
52'
ГОЛ! 2:2!
О. Булут
ГОЛ! 2:1!
В. Этеми
Пас отдал
Д. Эйнга-Локило
32'
18'
ГОЛ! 1:1!
К. Манэ
Пас отдал
М. Кардозу
ГОЛ! 1:0!
Д. Эйнга-Локило
Пас отдал
М. Сарикайя
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
66
Али Ясар
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦП
90
Эмека Эзе
ЦФ
12
Махамаду Ба
ЦФ
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
20
Карлос Манэ
ЦП
6
Али Карими
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
13
Огужан Бербер
ПЗ
44
Юсуф Эзер
ЛВ
5
Эслем Озтюрк
ЦП
8
Вефа Темель
АП
23
Эдуарт Рроца
АП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Кайсериспор
1
Дженк Генен
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
17
Эмрах Бассан
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Йенсен
23
Эрдоган
88
Мехремич
21
Есиль
3
Аксу
66
Ясар
24
Сарикайя
98
Эйнга-Локило
72
Этеми
12
Ба
90
Эзе
3-1-4-2
25
Баязит
5
Хосейни
4
Коловециос
23
Кароль
15
Кампаньяро
6
Булут
6
Карими
8
Кеман
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
25
Саздаги
88
Мехремич
23
Рроца
23
Рроца
88
Мехремич
72
Этеми
11
Топалли
11
Топалли
72
Этеми
20
Кардозу
17
Бассан
17
Бассан
20
Кардозу
20
Карлос Манэ
9
Тиам
9
Тиам
20
Карлос Манэ
15
Кампаньяро
28
Дживелек
28
Дживелек
15
Кампаньяро
8
Кеман
79
Ака
79
Ака
8
Кеман
25
Саздаги
23
Парлак
23
Парлак
25
Саздаги
Остались в запасе
Истанбулспор
Кайсериспор
59
Альп Арда
ВР
13
Огужан Бербер
ПЗ
5
Эслем Озтюрк
ЦП
8
Вефа Темель
АП
44
Юсуф Эзер
ЛВ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
1
Дженк Генен
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
88
Этем Балчи
ПВ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
13
Огужан Бербер
ПЗ
5
Эслем Озтюрк
ЦП
8
Вефа Темель
АП
44
Юсуф Эзер
ЛВ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
88
Этем Балчи
ПВ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Истанбулспор - Кайсериспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Нечми Кадиоглу
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