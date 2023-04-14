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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Кайсериспор
Галатасарай - Кайсериспор: обзор матча 14 апреля 2023
Галатасарай
14.04.2023, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 29 тур
6 : 0
Завершен
Кайсериспор
18'
М. Икарди
23'
М. Рашица
42'
М. Икарди (П)
45+12'
М. Икарди
59'
К. Актюркоглу
72'
Н. Дзаньоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Кайсериспор
Желтая карточка
С. Адекугбе
81'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
С. Боэ
75'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Л. Торрейра
73'
Замена
Х. Мата
️️️️
К. Актюркоглу
73'
73'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
К. Манэ
ГОЛ! 6:0!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
С. Оливейра
72'
67'
Замена
Д. Аттама
️️️️
М. Тиам
67'
Замена
И. Парлак
️️️️
Б. Менса
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
М. Рашица
66'
Замена
Б. Гомис
️️️️
Д. Мертенс
65'
ГОЛ! 5:0!
К. Актюркоглу
59'
46'
Замена
А. Кочаман
️️️️
Э. Бассан
46'
Замена
Я. Ака
️️️️
М. Кардозу
Пенальти не реализован!
М. Икарди
45'
+12
ГОЛ! 4:0!
М. Икарди
45'
+12
45'
+10
Красная карточка
М. Хосейни
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Икарди
42'
Желтая карточка
Д. Мертенс
35'
ГОЛ! 2:0!
М. Рашица
Пас отдал
М. Икарди
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
К. Актюркоглу
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
19
Антони Узодимма
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Кайсериспор
1
Дженк Генен
ВР
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
24
Берат Эскин
ОП
79
Яв Ака
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
88
Этем Балчи
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Муслера
25
Нельссон
42
Бартакжи
3
Адекугбе
23
Боэ
34
Торрейра
27
Оливейра
7
Актюркоглу
7
Рашица
9
Икарди
10
Мертенс
2-1-4-3
25
Баязит
4
Коловециос
5
Хосейни
19
Узодимма
43
Менса
17
Бассан
9
Тиам
8
Кеман
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
25
Саздаги
23
Боэ
15
Дюбуа
15
Дюбуа
23
Боэ
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
7
Актюркоглу
64
Мата
64
Мата
7
Актюркоглу
7
Рашица
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
7
Рашица
10
Мертенс
18
Гомис
18
Гомис
10
Мертенс
17
Бассан
54
Кочаман
54
Кочаман
17
Бассан
9
Тиам
3
Аттама
3
Аттама
9
Тиам
20
Кардозу
79
Ака
79
Ака
20
Кардозу
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
43
Менса
23
Парлак
23
Парлак
43
Менса
Остались в запасе
Галатасарай
Кайсериспор
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Дженк Генен
ВР
24
Берат Эскин
ОП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
88
Этем Балчи
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
24
Берат Эскин
ОП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
88
Этем Балчи
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Галатасарай - Кайсериспор
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
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