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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Анкарагюджю
Кайсериспор - Анкарагюджю: обзор матча 03 июня 2023
Кайсериспор
03.06.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 37 тур
0 : 1
Завершен
Анкарагюджю
24'
С. Кициу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Анкарагюджю
90'
+1
Замена
Х. Али Калдырым
️️️️
М. Ганоушек
90'
Замена
А. Кызылдаг
️️️️
Т. Антальялы
Замена
Т. Сарыарслан
️️️️
Д. Коловециос
84'
80'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Э. Килинк
Замена
И. Парлак
️️️️
К. Манэ
79'
Замена
Б. Эскин
️️️️
B. Ali Gezek
79'
66'
Замена
Л. Диак
️️️️
Милсон
Замена
Р. Дживелек
️️️️
М. Гавранович
64'
24'
ГОЛ! 0:1!
С. Кициу
Пас отдал
Милсон
12'
Желтая карточка
А. Канкая
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
19
Антони Узодимма
ОП
9
Маме Тиам
ЦП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
18
Нихад Муякич
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
16
Андрей Джоканович
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
9
Али Соу
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Кайсериспор
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
35
Mert Dinc
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
24
Берат Эскин
ОП
14
Muhammed Arikan
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
25
Ламин Диак
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
2-2-3-2-1
25
Баязит
4
Коловециос
5
Хосейни
3
Аттама
19
Узодимма
9
Тиам
55
8
Кеман
25
Саздаги
20
Карлос Манэ
19
Гавранович
4-2-1-1-2
23
Аккан
24
Малку
23
Ганоушек
70
Кициу
18
Муякич
16
Джоканович
14
Антальялы
6
Канкая
7
Милсон
11
Килинк
9
Соу
55
24
Эскин
24
Эскин
55
19
Гавранович
28
Дживелек
28
Дживелек
19
Гавранович
20
Карлос Манэ
23
Парлак
23
Парлак
20
Карлос Манэ
4
Коловециос
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
4
Коловециос
23
Ганоушек
33
Али Калдырым
33
Али Калдырым
23
Ганоушек
14
Антальялы
4
Кызылдаг
4
Кызылдаг
14
Антальялы
7
Милсон
25
Диак
25
Диак
7
Милсон
11
Килинк
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
11
Килинк
Остались в запасе
Кайсериспор
Анкарагюджю
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
35
Mert Dinc
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
14
Muhammed Arikan
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
13
Бахадир Гюндердю
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
35
Mert Dinc
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
14
Muhammed Arikan
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Кайсериспор - Анкарагюджю
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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