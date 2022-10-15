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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Галатасарай
Кайсериспор - Галатасарай: обзор матча 15 октября 2022
Кайсериспор
15.10.2022, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Галатасарай
22'
М. Гавранович
34'
О. Булут
86'
Б. Йилмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Галатасарай
87'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Л. Торрейра
86'
ГОЛ! 2:1!
Б. Йилмаз
Пас отдал
М. Рашица
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Б. Менса
83'
Замена
Э. Бассан
️️️️
Р. Дживелек
83'
Замена
М. Пектемек
️️️️
М. Гавранович
82'
Замена
М. Тиам
️️️️
М. Кардозу
76'
75'
Замена
Б. Гомис
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
М. Кардозу
66'
46'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
Д. Мертенс
46'
Замена
М. Рашица
️️️️
Ф. Мидтсьё
46'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Ю. Акгюн
Желтая карточка
О. Кеман
38'
ГОЛ! 2:0!
О. Булут
34'
29'
Желтая карточка
С. Боэ
ГОЛ! 1:0!
М. Гавранович
Пас отдал
О. Кеман
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Мауро Икарди
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Кайсериспор
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
6
Али Карими
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Беркан Кутлу
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Баязит
23
Кароль
4
Коловециос
5
Хосейни
15
Кампаньяро
8
Кеман
43
Менса
6
Булут
20
Кардозу
28
Дживелек
19
Гавранович
3-1-2-1-3
16
Муслера
23
Боэ
42
Бартакжи
25
Нельссон
34
Торрейра
18
Мидтсьё
11
Акгюн
64
Мата
10
Мертенс
88
Караташ
9
Икарди
43
Менса
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
43
Менса
20
Кардозу
9
Тиам
9
Тиам
20
Кардозу
28
Дживелек
17
Бассан
17
Бассан
28
Дживелек
19
Гавранович
9
Пектемек
9
Пектемек
19
Гавранович
11
Акгюн
27
Оливейра
27
Оливейра
11
Акгюн
34
Торрейра
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
34
Торрейра
10
Мертенс
53
Йилмаз
53
Йилмаз
10
Мертенс
18
Мидтсьё
7
Рашица
7
Рашица
18
Мидтсьё
64
Мата
18
Гомис
18
Гомис
64
Мата
Остались в запасе
Кайсериспор
Галатасарай
25
Гекхан Саздаги
ЦП
6
Али Карими
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
25
Гекхан Саздаги
ЦП
6
Али Карими
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Кайсериспор - Галатасарай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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