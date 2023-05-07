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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Кайсериспор
Коньяспор - Кайсериспор: обзор матча 07 мая 2023
Коньяспор
07.05.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Кайсериспор
48'
У. Язгили
55'
С. Дикмен
46'
М. Кардозу
52'
М. Кардозу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Кайсериспор
Замена
О. Улджын
️️️️
А. Посуэло
90'
89'
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Тиам
83'
Замена
А. Карими
️️️️
К. Манэ
Замена
Б. Пас
️️️️
А. Бухалакис
80'
Замена
М. Али Бююксаяр
️️️️
M. Moreno
79'
68'
Замена
А. Узодимма
️️️️
Б. Менса
67'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
Э. Бассан
Замена
Д. Карайел
️️️️
А. Огуз
56'
Замена
К. Михаляк
️️️️
М. Эмрели
56'
ГОЛ! 2:2!
С. Дикмен
Пас отдал
Гильерме
55'
52'
ГОЛ! 1:2!
М. Кардозу
Пас отдал
К. Манэ
ГОЛ! 1:1!
У. Язгили
Пас отдал
А. Посуэло
48'
46'
ГОЛ! 0:1!
М. Кардозу
Пас отдал
Б. Менса
41'
Желтая карточка
Г. Саздаги
Желтая карточка
А. Огуз
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Кайсериспор
1
Дженк Генен
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
35
Огулькан Улджын
ОП
8
Бруну Пас
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Кайсериспор
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
6
Али Карими
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
88
Этем Балчи
ПВ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
4-4-2
23
Сехич
12
Гильерме
5
Язгили
5
Кальво
2
Огуз
6
Дикмен
8
Посуэло
7
41
Бухалакис
92
Диуф
11
Эмрели
2-1-4-3
1
Генен
4
Коловециос
5
Хосейни
3
Аттама
43
Менса
8
Кеман
9
Тиам
17
Бассан
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
25
Саздаги
2
Огуз
90
Карайел
90
Карайел
2
Огуз
8
Посуэло
35
Улджын
35
Улджын
8
Посуэло
41
Бухалакис
8
Пас
8
Пас
41
Бухалакис
7
42
Бююксаяр
42
Бююксаяр
7
11
Эмрели
77
Михаляк
77
Михаляк
11
Эмрели
43
Менса
19
Узодимма
19
Узодимма
43
Менса
20
Карлос Манэ
6
Карими
6
Карими
20
Карлос Манэ
17
Бассан
28
Дживелек
28
Дживелек
17
Бассан
9
Тиам
23
Парлак
23
Парлак
9
Тиам
Остались в запасе
Коньяспор
Кайсериспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Остались в запасе
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
55
Baran Ali Gezek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Коньяспор - Кайсериспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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