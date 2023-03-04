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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Фенербахче
Кайсериспор - Фенербахче: обзор матча 04 марта 2023
Кайсериспор
04.03.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
90+6'
М. Гавранович
6'
Э. Валенсия
67'
Ф. Кадиоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Фенербахче
ГОЛ! 1:2!
М. Гавранович
Пас отдал
Э. Бассан
90'
+6
87'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Э. Валенсия
87'
Замена
С. Азиз
️️️️
Д. Росси
Замена
Р. Дживелек
️️️️
М. Тиам
82'
Замена
И. Парлак
️️️️
О. Кеман
82'
78'
Замена
Э. Мор
️️️️
Д. Кинг
67'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кадиоглу
Пас отдал
М. Зайц
Замена
Э. Бассан
️️️️
Г. Кампаньяро
66'
Замена
М. Гавранович
️️️️
К. Манэ
66'
60'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
А. Гюлер
58'
Желтая карточка
А. Салаи
46'
Замена
М. Зайц
️️️️
М. Креспо
Замена
А. Узодимма
️️️️
Л. Кароль
42'
6'
ГОЛ! 0:1!
Э. Валенсия
Пас отдал
Линкольн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
9
Маме Тиам
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
6
Али Карими
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦП
15
Густаво Кампаньяро
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
18
Линкольн
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Кайсериспор
1
Дженк Генен
ВР
28
Рамазан Дживелек
ЦЗ
19
Антони Узодимма
ОП
3
Джозеф Аттама
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
3-5-2
25
Баязит
23
Кароль
4
Коловециос
54
Кочаман
8
Кеман
6
Карими
20
Карлос Манэ
15
Кампаньяро
9
Тиам
25
Саздаги
20
Кардозу
2-1-2-3-2
1
Баиндыр
41
Салаи
4
Акайдын
15
Арао
19
Креспо
24
Кадиоглу
15
Гюлер
18
Линкольн
9
Росси
13
Валенсия
7
Кинг
9
Тиам
28
Дживелек
28
Дживелек
9
Тиам
23
Кароль
19
Узодимма
19
Узодимма
23
Кароль
15
Кампаньяро
17
Бассан
17
Бассан
15
Кампаньяро
20
Карлос Манэ
19
Гавранович
19
Гавранович
20
Карлос Манэ
8
Кеман
23
Парлак
23
Парлак
8
Кеман
9
Росси
4
Азиз
4
Азиз
9
Росси
15
Гюлер
17
Кахведжи
17
Кахведжи
15
Гюлер
19
Креспо
8
Зайц
8
Зайц
19
Креспо
7
Кинг
7
Мор
7
Мор
7
Кинг
13
Валенсия
19
Дурсун
19
Дурсун
13
Валенсия
Остались в запасе
Кайсериспор
Фенербахче
1
Дженк Генен
ВР
3
Джозеф Аттама
ОП
79
Яв Ака
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
5
Исмаил Юкшек
ЦП
24
Джейден Остерволде
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
3
Джозеф Аттама
ОП
79
Яв Ака
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ЦФ
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
5
Исмаил Юкшек
ЦП
24
Джейден Остерволде
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Кайсериспор - Фенербахче
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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