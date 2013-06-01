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Хосеба Льоренте
Статистика
Хосеба Льоренте - статистика
Завершил карьеру
24 ноября 1979 (46)
#12 | Нападающий
184 см | 80 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
24
1
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4 : 2
01.06.2013
Осасуна
1' - 46'
Испания. Примера, 37 тур
Осасуна
2 : 1
26.05.2013
Севилья
56' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Гранада
3 : 0
18.05.2013
Осасуна
87' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
1 : 0
11.05.2013
Хетафе
74' - 90'
90'
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
2 : 2
26.04.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Осасуна
0 : 2
07.04.2013
Эспаньол
86' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
1 : 3
31.03.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
0 : 2
17.03.2013
Атлетико
80' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
0 : 1
02.03.2013
Атлетик
70' - 90'
78'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0 : 2
25.02.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
1 : 0
17.02.2013
Сарагоса
73' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1 : 1
09.02.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1 : 0
02.02.2013
Сельта
66' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
5 : 1
27.01.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2 : 1
20.01.2013
Депортиво
59' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0 : 0
12.01.2013
Реал
86' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
1 : 0
06.01.2013
Осасуна
86' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
1 : 2
22.12.2012
Гранада
65' - 90'
90'
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
0 : 1
09.12.2012
Валенсия
1' - 68'
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1 : 0
30.11.2012
Райо Вальекано
35' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
0 : 0
17.11.2012
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0 : 3
10.11.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
0 : 1
04.11.2012
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
3 : 1
28.10.2012
Осасуна
79' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
0 : 0
21.10.2012
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
1 : 0
07.10.2012
Осасуна
1' - 64'
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
4 : 0
30.09.2012
Леванте
1' - 87'
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
1 : 1
16.09.2012
Мальорка
1' - 34'
34'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
2 : 0
01.09.2012
Осасуна
1' - 76'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
1 : 2
26.08.2012
Барселона
1' - 68'
17'
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
2 : 0
20.08.2012
Осасуна
1' - 71'
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