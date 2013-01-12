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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал
Осасуна - Реал: обзор матча 12 января 2013
Осасуна
12.01.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Реал
90'
+2
Желтая карточка
М. Озил
Желтая карточка
Лоло
90'
+2
Замена
Х. Льоренте
️️️️
А. Сехудо
86'
76'
Вторая желтая
Кака
69'
Желтая карточка
Х. Алонсо
68'
Замена
М. Озил
️️️️
Л. Модрич
60'
Желтая карточка
Кака
58'
Замена
Кака
️️️️
Г. Игуаин
58'
Замена
К. Бензема
️️️️
А. Ди Мария
Желтая карточка
Э. Арментерос
57'
Желтая карточка
Ойер
45'
Желтая карточка
Р. Гонсалес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
8
Лоло
ОП
6
Ойер
ОП
11
Нино
АП
16
Альваро Сехудо
ПВ
9
Кике Сола
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Осасуна
1
Рикарду
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Реал
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Кака
АП
10
Месут Озил
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
4-2-3-1
1
Андрес
2
Дамиа
3
Гонсалес
14
Аррибас
2
Бертран
8
Лоло
6
Ойер
23
Арментерос
11
Нино
16
Сехудо
9
Сола
4-1-2-2-1
12
Касильяс
5
Арбелоа
39
Альбиоль
19
Варан
17
Коэнтрау
3
Алонсо
28
Хедира
10
Модрич
11
Ди Мария
7
Кальехон
9
Игуаин
16
Сехудо
12
Льоренте
12
Льоренте
16
Сехудо
9
Игуаин
10
Кака
10
Кака
9
Игуаин
10
Модрич
10
Озил
10
Озил
10
Модрич
11
Ди Мария
9
Бензема
9
Бензема
11
Ди Мария
Остались в запасе
Осасуна
Реал
1
Рикарду
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Осасуна - Реал
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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