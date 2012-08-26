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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Барселона
Осасуна - Барселона: обзор матча 26 августа 2012
Осасуна
26.08.2012, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
17'
Х. Льоренте
76'
Л. Месси
80'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Барселона
Желтая карточка
Лоло
86'
81'
Желтая карточка
К. Пуйоль
80'
ГОЛ! 1:2!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
Желтая карточка
Р. Лама
79'
Замена
Лоло
️️️️
А. Сехудо
79'
78'
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
Д. Тимор
️️️️
Сиси
78'
Красная карточка
Ф. Пуньяль
77'
76'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Санчес
75'
Замена
Д. Вилья
️️️️
К. Тельо
69'
Замена
Хави
️️️️
А. Иньеста
Замена
Нино
️️️️
Х. Льоренте
68'
63'
Замена
Педро
️️️️
С. Фабрегас
Желтая карточка
М. Фланьо
52'
Желтая карточка
А. Сехудо
49'
35'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
А. Дамиа
34'
Желтая карточка
Сиси
26'
ГОЛ! 1:0!
Х. Льоренте
Пас отдал
Р. Лама
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛП
10
Франциско Пуньяль
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
11
Сиси
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
24
Давид Тимор
ОП
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Хави
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Андрес
2
Дамиа
14
Аррибас
4
Фланьо
2
Бертран
10
Пуньяль
24
Лоэ
14
Лама
16
Сехудо
11
Сиси
12
Льоренте
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
18
Альба
4
Фабрегас
5
Бускетс
8
Иньеста
10
Месси
37
Тельо
4
Санчес
11
Сиси
24
Тимор
24
Тимор
11
Сиси
16
Сехудо
8
Лоло
8
Лоло
16
Сехудо
12
Льоренте
11
Нино
11
Нино
12
Льоренте
8
Иньеста
6
Хави
6
Хави
8
Иньеста
4
Фабрегас
9
Педро
9
Педро
4
Фабрегас
37
Тельо
7
Вилья
7
Вилья
37
Тельо
Остались в запасе
Осасуна
Барселона
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
10
Роберто Торрес
АП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
10
Роберто Торрес
АП
9
Кике Сола
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Осасуна - Барселона
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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