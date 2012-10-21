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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Бетис
Осасуна - Бетис: обзор матча 21 октября 2012
Осасуна
21.10.2012, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 8 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Бетис
Желтая карточка
А. Сехудо
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
6
Ойер
ОП
6
Энтони Аннан
ЦП
8
Лоло
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бетис
13
Адриан
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
8
Масуд Шоджаеи
АП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
30
Ноно
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
2-1-4-2-1
1
Андрес
2
Дамиа
14
Аррибас
6
Ойер
6
Аннан
8
Лоло
10
Пуньяль
16
Сехудо
23
Арментерос
14
Лама
12
Льоренте
4-4-2
13
Адриан
22
Нельсон
3
Паулао
24
Перки
3
Мартинес
27
Хуанкар
21
Перес
8
Севилья
87
Каньяс
19
Молина
24
Кастро
Остались в запасе
Осасуна
Бетис
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
8
Масуд Шоджаеи
АП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
30
Ноно
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
8
Масуд Шоджаеи
АП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Остались в запасе
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
30
Ноно
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Осасуна - Бетис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эль Садар
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