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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Осасуна
Севилья - Осасуна: обзор матча 06 января 2013
Севилья
06.01.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
84'
Э. Спахич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Осасуна
Замена
Х. Эрвас
️️️️
И. Ракитич
90'
86'
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Э. Арментерос
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Х. Антонио Рейес
85'
ГОЛ! 1:0!
Э. Спахич
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
84'
71'
Замена
Р. Лама
️️️️
А. Сехудо
70'
Замена
Нано
️️️️
А. Дамиа
Желтая карточка
Э. Спахич
69'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Ж. Кондогбиа
68'
Желтая карточка
Сисиньо
50'
46'
Желтая карточка
М. Бертран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Диего Лопес
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Сисиньо
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
17
Хави Эрвас
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Осасуна
26
Иманол Элиас
ВР
19
Нано
ЛЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
18
Мануэль
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
3-3-3-1
13
Лопес
16
Навас
4
Спахич
17
Фасио
3
Наварро
17
Медель
11
Сисиньо
19
Кондогбиа
11
Ракитич
19
Рейес
21
Негредо
4-1-2-1-2
1
Андрес
2
Бертран
4
Фланьо
3
Гонсалес
2
Дамиа
6
Ойер
16
Сехудо
10
Пуньяль
23
Арментерос
11
Нино
9
Сола
11
Ракитич
17
Эрвас
17
Эрвас
11
Ракитич
19
Рейес
23
Мадуро
23
Мадуро
19
Рейес
19
Кондогбиа
8
Перотти
8
Перотти
19
Кондогбиа
2
Дамиа
19
Нано
19
Нано
2
Дамиа
16
Сехудо
14
Лама
14
Лама
16
Сехудо
23
Арментерос
12
Льоренте
12
Льоренте
23
Арментерос
Остались в запасе
Севилья
Осасуна
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
26
Иманол Элиас
ВР
18
Мануэль
ЦФ
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Остались в запасе
26
Иманол Элиас
ВР
18
Мануэль
ЦФ
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Севилья - Осасуна
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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