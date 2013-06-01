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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Осасуна
Реал - Осасуна: обзор матча 01 июня 2013
Реал
01.06.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 38 тур
4 : 2
Завершен
Осасуна
34'
Г. Игуаин
38'
М. Эссьен
68'
К. Бензема
86'
Х. Кальехон
52'
Р. Торрес
62'
А. Сехудо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Осасуна
ГОЛ! 4:2!
Х. Кальехон
Пас отдал
К. Бензема
86'
Замена
Д. Льоренте
️️️️
А. Арбелоа
83'
Замена
О. Маскарель
️️️️
М. Озил
80'
76'
Замена
М. Меса
️️️️
Ф. Сильва
73'
Замена
Рикарду
️️️️
А. Риесго
ГОЛ! 3:2!
К. Бензема
Пас отдал
М. Озил
68'
62'
ГОЛ! 2:2!
А. Сехудо
Пас отдал
Мануэль
52'
ГОЛ! 2:1!
Р. Торрес
Пас отдал
Д. Тимор
46'
Замена
Мануэль
️️️️
Х. Льоренте
Замена
Начо
️️️️
А. Ди Мария
46'
Желтая карточка
Г. Игуаин
43'
43'
Желтая карточка
У. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
М. Эссьен
Пас отдал
М. Озил
38'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Ди Мария
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
88
Хесус Фернандес
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Хосе Кальехон
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
(К)
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
19
Нано
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛП
24
Давид Тимор
ОП
6
Ойер
(К)
ОП
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЛФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал
1
Антонио Адан
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Фабиньо
ОП
21
Альваро Мората
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
36
Майкел Меса
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
18
Мануэль
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
4-2-2-2
88
Хесус Фернандес
5
Арбелоа
6
Карвалью
39
Альбиоль
7
Кальехон
2
Эссьен
10
Модрич
10
Озил
11
Ди Мария
9
Бензема
9
Игуаин
3-3-2-1-1
13
Риесго
3
Гонсалес
15
Гарсия
19
Нано
24
Тимор
6
Ойер
33
Сильва
16
Сехудо
23
Арментерос
10
Торрес
12
Льоренте
10
Озил
8
Маскарель
8
Маскарель
10
Озил
5
Арбелоа
3
Льоренте
3
Льоренте
5
Арбелоа
11
Ди Мария
6
Начо
6
Начо
11
Ди Мария
12
Льоренте
18
Мануэль
18
Мануэль
12
Льоренте
33
Сильва
36
Меса
36
Меса
33
Сильва
13
Риесго
1
Рикарду
1
Рикарду
13
Риесго
Остались в запасе
Реал
Осасуна
1
Антонио Адан
ВР
6
Фабиньо
ОП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
6
Фабиньо
ОП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Реал - Осасуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 18:55 (прямая)
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