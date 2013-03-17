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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетико
Осасуна - Атлетико: обзор матча 17 марта 2013
Осасуна
17.03.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
35'
Д. Коста
48'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Атлетико
90'
Желтая карточка
Габи
86'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Туран
Замена
Х. Льоренте
️️️️
А. Дамиа
80'
74'
Замена
Адриан
️️️️
Д. Коста
Замена
А. Сехудо
️️️️
Ф. Пуньяль
73'
Замена
Нино
️️️️
М. Де лас Куэвас
60'
58'
Желтая карточка
Коке
48'
Желтая карточка
Д. Коста
48'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
Пас отдал
Коке
Желтая карточка
А. Дамиа
39'
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
7'
Желтая карточка
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
1
Рикарду
ВР
24
Давид Тимор
ОП
6
Энтони Аннан
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
11
Нино
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-1-3-2
1
Андрес
2
Дамиа
4
Фланьо
14
Аррибас
2
Бертран
6
Ойер
8
Лоло
10
Пуньяль
10
Де лас Куэвас
23
Арментерос
8
Шоджаеи
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
6
Диас
20
Хуанфран
16
Луис
66
Туран
14
Габи
6
Коке
19
Коста
9
Фалькао
10
Пуньяль
16
Сехудо
16
Сехудо
10
Пуньяль
10
Де лас Куэвас
11
Нино
11
Нино
10
Де лас Куэвас
2
Дамиа
12
Льоренте
12
Льоренте
2
Дамиа
66
Туран
7
Родригес
7
Родригес
66
Туран
19
Коста
20
Адриан
20
Адриан
19
Коста
Остались в запасе
Осасуна
Атлетико
1
Рикарду
ВР
24
Давид Тимор
ОП
6
Энтони Аннан
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
24
Давид Тимор
ОП
6
Энтони Аннан
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Осасуна - Атлетико
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Эль Садар
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