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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Севилья
Осасуна - Севилья: обзор матча 26 мая 2013
Осасуна
26.05.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
63'
Ф. Пуньяль
79'
А. Сехудо
50'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Севилья
Желтая карточка
Андрес
90'
+3
Желтая карточка
А. Дамиа
86'
Желтая карточка
М. Бертран
85'
Замена
Ойер
️️️️
К. Сола
84'
ГОЛ! 2:1!
А. Сехудо
79'
75'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Д. Перотти
Замена
А. Сехудо
️️️️
М. Де лас Куэвас
72'
68'
Замена
И. Пуэрто
️️️️
А. Ботиа
ГОЛ! 1:1!
Ф. Пуньяль
Пас отдал
М. Де лас Куэвас
63'
62'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
60'
Желтая карточка
А. Ботиа
Замена
Х. Льоренте
️️️️
М. Шоджаеи
56'
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Пас отдал
Х. Навас
46'
Замена
Сисиньо
️️️️
Коке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
24
Давид Тимор
ОП
16
Альваро Сехудо
ПП
18
Мануэль
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Севилья
23
Хулиан
ВР
30
Исраэль Пуэрто
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Андрес
2
Дамиа
3
Гонсалес
14
Аррибас
2
Бертран
33
Сильва
10
Пуньяль
10
Де лас Куэвас
23
Арментерос
8
Шоджаеи
9
Сола
3-3-2-2
34
Бету
23
Коке
4
Ботиа
16
Кала
16
Навас
17
Медель
3
Наварро
19
Кондогбиа
11
Ракитич
8
Перотти
21
Негредо
9
Сола
6
Ойер
6
Ойер
9
Сола
10
Де лас Куэвас
16
Сехудо
16
Сехудо
10
Де лас Куэвас
8
Шоджаеи
12
Льоренте
12
Льоренте
8
Шоджаеи
4
Ботиа
30
Пуэрто
30
Пуэрто
4
Ботиа
23
Коке
11
Сисиньо
11
Сисиньо
23
Коке
8
Перотти
90
Диавара
90
Диавара
8
Перотти
Остались в запасе
Осасуна
Севилья
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
24
Рауль Лоэ
ОП
24
Давид Тимор
ОП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
9
Мирослав Стеванович
ЦП
23
Хулиан
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
7
Ману
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
24
Рауль Лоэ
ОП
24
Давид Тимор
ОП
Остались в запасе
9
Мирослав Стеванович
ЦП
23
Хулиан
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
7
Ману
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Осасуна - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Эль Садар
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