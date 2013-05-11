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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Хетафе
Осасуна - Хетафе: обзор матча 11 мая 2013
Осасуна
11.05.2013, суббота, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
75'
А. Аррибас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Хетафе
Желтая карточка
Х. Льоренте
90'
+1
90'
Желтая карточка
П. Леон
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
М. Де лас Куэвас
87'
80'
Замена
А. Васкес
️️️️
М. Ласен
ГОЛ! 1:0!
А. Аррибас
Пас отдал
Э. Арментерос
75'
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Нино
74'
71'
Желтая карточка
Мичел
69'
Замена
А. Колунга
️️️️
Х. Гавилан
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
67'
Замена
Ойер
️️️️
Р. Гонсалес
65'
60'
Желтая карточка
М. Ласен
46'
Замена
Мичел
️️️️
Борха
44'
Желтая карточка
Борха
Желтая карточка
Э. Арментерос
28'
19'
Желтая карточка
Р.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
7
Анхель Лафита
ЛП
8
Борха
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
8
Масуд Шоджаеи
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Мичел
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Андрес
2
Дамиа
14
Аррибас
3
Гонсалес
2
Бертран
33
Сильва
10
Де лас Куэвас
10
Пуньяль
23
Арментерос
11
Нино
9
Сола
4-5-1
13
Мойя
20
Валера
3
Рафа
6
Фернандес
2
Мане
14
Гавилан
8
Борха
10
Баррада
25
Ласен
7
Лафита
14
Леон
3
Гонсалес
6
Ойер
6
Ойер
3
Гонсалес
10
Де лас Куэвас
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
10
Де лас Куэвас
11
Нино
12
Льоренте
12
Льоренте
11
Нино
8
Борха
8
Мичел
8
Мичел
8
Борха
14
Гавилан
27
Колунга
27
Колунга
14
Гавилан
25
Ласен
9
Васкес
9
Васкес
25
Ласен
Остались в запасе
Осасуна
Хетафе
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
16
Альваро Сехудо
ПП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Осасуна - Хетафе
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эль Садар
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