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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Депортиво
Осасуна - Депортиво: обзор матча 20 января 2013
Осасуна
20.01.2013, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 1
Завершен
Депортиво
26'
К. Сола
61'
Нино
90+2'
Х. Камуньяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Депортиво
Желтая карточка
Р. Гонсалес
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Х. Камуньяс
Пас отдал
Пицци
Желтая карточка
А. Аррибас
90'
Замена
Р. Лоэ
️️️️
Нино
82'
80'
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Рики
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
К. Сола
74'
69'
Замена
Х. Камуньяс
️️️️
Б. Гама
ГОЛ! 2:0!
Нино
Пас отдал
Лоло
61'
Замена
Х. Льоренте
️️️️
А. Сехудо
59'
54'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
А. Сантуш
47'
Желтая карточка
А. Сантуш
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
37'
Желтая карточка
А. Дамиа
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Сола
Пас отдал
Э. Арментерос
26'
Желтая карточка
М. Бертран
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Лоло
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Пицци
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Осасуна
1
Рикарду
ВР
19
Нано
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
20
Хесус Васкес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
17
Диого Саломау
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-3-1-2
1
Андрес
2
Дамиа
3
Гонсалес
14
Аррибас
2
Бертран
10
Пуньяль
8
Лоло
16
Сехудо
23
Арментерос
11
Нино
9
Сола
4-4-1-1
1
Арансубиа
19
Пабло
16
Айтами
83
Зе Каштру
28
Силвиу
12
Ассунсао
16
Гама
4
Бергантиньос
8
Сантуш
21
Пицци
11
Рики
11
Нино
24
Лоэ
24
Лоэ
11
Нино
9
Сола
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
9
Сола
16
Сехудо
12
Льоренте
12
Льоренте
16
Сехудо
16
Гама
17
Камуньяс
17
Камуньяс
16
Гама
11
Рики
21
Валерон
21
Валерон
11
Рики
8
Сантуш
7
Оливейра
7
Оливейра
8
Сантуш
Остались в запасе
Осасуна
Депортиво
1
Рикарду
ВР
19
Нано
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
8
Масуд Шоджаеи
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
20
Хесус Васкес
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
19
Нано
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
8
Масуд Шоджаеи
АП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
20
Хесус Васкес
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Осасуна - Депортиво
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Эль Садар
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