Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Мальорка
Осасуна - Мальорка: обзор матча 16 сентября 2012
Осасуна
16.09.2012, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
69'
К. Сола
78'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Мальорка
Замена
Нино
️️️️
А. Сехудо
86'
78'
ГОЛ! 1:1!
Т. Хемед
Пас отдал
Х. Маркес
Желтая карточка
Ойер
73'
73'
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Х. Наварро
ГОЛ! 1:0!
К. Сола
Пас отдал
Р. Лама
69'
Замена
Р. Лама
️️️️
Сиси
68'
66'
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Т. Пина
Замена
К. Сола
️️️️
Э. Арментерос
57'
53'
Желтая карточка
П. Жеромел
42'
Замена
П. Жеромел
️️️️
А. Альфаро
34'
Красная карточка
Х. Карлос Нуньеш
Красная карточка
Х. Льоренте
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
8
Лоло
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
6
Ойер
ОП
23
Эмилиано Арментерос
ОП
6
Энтони Аннан
ЦП
11
Сиси
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Рауль Лоэ
ОП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Мальорка
31
Рубен Миньо
ВР
3
Кевин
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Андрес
2
Дамиа
4
Фланьо
8
Лоло
2
Бертран
6
Ойер
23
Арментерос
6
Аннан
16
Сехудо
11
Сиси
12
Льоренте
4-3-1-2
13
Ават
23
Наварро
16
Нуньеш
4
Консейсао
3
Лопес
7
Перейра
17
Пина
10
Хави Маркес
20
Альфаро
10
Хемед
10
Нсуе
11
Сиси
14
Лама
14
Лама
11
Сиси
23
Арментерос
9
Сола
9
Сола
23
Арментерос
16
Сехудо
11
Нино
11
Нино
16
Сехудо
20
Альфаро
14
Жеромел
14
Жеромел
20
Альфаро
17
Пина
3
Виктор
3
Виктор
17
Пина
23
Наварро
14
Арисменди
14
Арисменди
23
Наварро
Остались в запасе
Осасуна
Мальорка
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
31
Рубен Миньо
ВР
3
Кевин
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
Остались в запасе
31
Рубен Миньо
ВР
3
Кевин
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Осасуна - Мальорка
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Эль Садар
Новости команд
Все
Осасуна
Мальорка
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+