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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Осасуна
Мальорка - Осасуна: обзор матча 09 февраля 2013
Мальорка
09.02.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
90+1'
П. Жеромел
77'
Лоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Осасуна
ГОЛ! 1:1!
П. Жеромел
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
89'
89'
Замена
А. Аррибас
️️️️
Лоло
87'
Желтая карточка
А. Дамиа
85'
Замена
Р. Лоэ
️️️️
Э. Арментерос
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
Х. Маркес
81'
Замена
А. Альфаро
️️️️
В. Касадесус
77'
77'
ГОЛ! 0:1!
Лоло
Пас отдал
А. Сехудо
69'
Замена
А. Сехудо
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Т. Хемед
️️️️
А. Хаттон
46'
Желтая карточка
П. Жеромел
25'
24'
Желтая карточка
Ф. Сильва
Желтая карточка
Т. Пина
22'
18'
Желтая карточка
Лоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
6
Ойер
ОП
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Лоло
ЦП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
19
Нано
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
4-3-3
13
Ават
13
Луна
21
Хаттон
14
Жеромел
16
Нуньеш
7
Перейра
17
Пина
10
Хави Маркес
11
Касадесус
10
Нсуе
10
Дос Сантос
4-2-2-1-1
1
Андрес
2
Бертран
4
Фланьо
3
Гонсалес
2
Дамиа
6
Ойер
33
Сильва
10
Де лас Куэвас
8
Лоло
23
Арментерос
11
Нино
10
Хави Маркес
12
Тиссоне
12
Тиссоне
10
Хави Маркес
11
Касадесус
20
Альфаро
20
Альфаро
11
Касадесус
21
Хаттон
10
Хемед
10
Хемед
21
Хаттон
8
Лоло
14
Аррибас
14
Аррибас
8
Лоло
23
Арментерос
24
Лоэ
24
Лоэ
23
Арментерос
10
Де лас Куэвас
16
Сехудо
16
Сехудо
10
Де лас Куэвас
Остались в запасе
Мальорка
Осасуна
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
1
Рикарду
ВР
19
Нано
ЛЗ
9
Кике Сола
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
19
Нано
ЛЗ
9
Кике Сола
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Мальорка - Осасуна
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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