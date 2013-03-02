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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Атлетик
Осасуна - Атлетик: обзор матча 02 марта 2013
Осасуна
02.03.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
63'
М. Сусаета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Атлетик
90'
Замена
Г. Токеро
️️️️
М. Сусаета
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
А. Дамиа
85'
83'
Желтая карточка
Г. Ирайсос
Желтая карточка
Х. Льоренте
78'
71'
Замена
Б. Экиза
️️️️
О. де Маркос
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Ойер
70'
68'
Желтая карточка
А. Эррера
67'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
М. Де лас Куэвас
66'
63'
ГОЛ! 0:1!
М. Сусаета
60'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Адурис
57'
Желтая карточка
А. Итурраспе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Осасуна
1
Рикарду
ВР
19
Нано
ЛЗ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
11
Нино
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Андрес
2
Дамиа
14
Аррибас
4
Фланьо
2
Бертран
33
Сильва
6
Ойер
8
Лоло
10
Де лас Куэвас
23
Арментерос
9
Сола
3-2-3-2
1
Ирайсос
51
Ираола
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
18
де Маркос
18
Ортенече
8
Итурраспе
21
Эррера
14
Сусаета
11
Гомес
20
Адурис
2
Дамиа
10
Пуньяль
10
Пуньяль
2
Дамиа
10
Де лас Куэвас
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
10
Де лас Куэвас
6
Ойер
12
Льоренте
12
Льоренте
6
Ойер
18
де Маркос
5
Экиза
5
Экиза
18
де Маркос
14
Сусаета
23
Токеро
23
Токеро
14
Сусаета
20
Адурис
12
Льоренте
12
Льоренте
20
Адурис
Остались в запасе
Осасуна
Атлетик
1
Рикарду
ВР
19
Нано
ЛЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
19
Нано
ЛЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
11
Нино
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Осасуна - Атлетик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эль Садар
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