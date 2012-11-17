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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Малага
Осасуна - Малага: обзор матча 17 ноября 2012
Осасуна
17.11.2012, суббота, 19:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Малага
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Желтая карточка
А. Аррибас
88'
Желтая карточка
Р. Лоэ
87'
Замена
Мануэль
️️️️
К. Сола
87'
Желтая карточка
Сиси
85'
82'
Замена
Дуда
️️️️
Иско
Замена
Ойер
️️️️
Д. Тимор
76'
71'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Х. Савиола
Замена
Р. Торрес
️️️️
Р. Лама
69'
Желтая карточка
А. Дамиа
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
19
Нано
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
11
Сиси
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Иско
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хоакин
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
18
Мануэль
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
0
Алехандро Фернандес Портильо
ЦЗ
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Андрес
19
Нано
4
Фланьо
14
Аррибас
2
Дамиа
24
Тимор
24
Лоэ
16
Сехудо
14
Лама
11
Сиси
9
Сола
4-2-3-1
13
Кабальеро
18
Гамес
2
Демичелис
3
Велигтон
19
Элизеу
4
Камачо
28
Тулалан
17
Хоакин
22
Иско
20
Портильо
16
Савиола
9
Сола
18
Мануэль
18
Мануэль
9
Сола
24
Тимор
6
Ойер
6
Ойер
24
Тимор
14
Лама
10
Торрес
10
Торрес
14
Лама
22
Иско
17
Дуда
17
Дуда
22
Иско
16
Савиола
24
Санта Крус
24
Санта Крус
16
Савиола
Остались в запасе
Осасуна
Малага
13
Асьер Риесго
ВР
8
Лоло
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
0
Алехандро Фернандес Портильо
ЦЗ
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
8
Лоло
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
0
Алехандро Фернандес Портильо
ЦЗ
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Осасуна - Малага
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эль Садар
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