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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Осасуна
Атлетико - Осасуна: обзор матча 28 октября 2012
Атлетико
28.10.2012, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 9 тур
3 : 1
Завершен
Осасуна
31'
Ж. Миранда
35'
Р. Гарсия
73'
Р. Фалькао
43'
Р. Лама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Осасуна
87'
Желтая карточка
Лоло
79'
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Э. Аннан
Замена
Тиагу
️️️️
К. Родригес
79'
ГОЛ! 3:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Хуанфран
73'
71'
Замена
А. Сехудо
️️️️
Р. Лама
Желтая карточка
Р. Фалькао
66'
Замена
А. Туран
️️️️
Р. Гарсия
62'
Замена
Адриан
️️️️
Э. Белезоглу
57'
43'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лама
Пас отдал
К. Сола
40'
Желтая карточка
А. Аррибас
ГОЛ! 2:0!
Р. Гарсия
35'
31'
Желтая карточка
Р. Лама
ГОЛ! 1:0!
Ж. Миранда
Пас отдал
Габи
31'
Желтая карточка
Д. Годин
25'
Желтая карточка
Ж. Миранда
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Габи
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
1
Андрес
ВР
19
Нано
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
8
Лоло
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
5
Хон Эчаиде
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
11
Нино
ЦФ
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
20
Хуанфран
7
Родригес
14
Габи
25
Белезоглу
9
Фалькао
14
Гарсия
2-2-3-2-1
1
Андрес
14
Аррибас
19
Нано
24
Тимор
6
Ойер
10
Пуньяль
6
Аннан
8
Лоло
14
Лама
23
Арментерос
9
Сола
14
Гарсия
66
Туран
66
Туран
14
Гарсия
7
Родригес
5
Тиагу
5
Тиагу
7
Родригес
25
Белезоглу
20
Адриан
20
Адриан
25
Белезоглу
14
Лама
16
Сехудо
16
Сехудо
14
Лама
6
Аннан
12
Льоренте
12
Льоренте
6
Аннан
Остались в запасе
Атлетико
Осасуна
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
5
Хон Эчаиде
ЦП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
5
Хон Эчаиде
ЦП
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Атлетико - Осасуна
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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