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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Райо Вальекано
Осасуна - Райо Вальекано: обзор матча 30 ноября 2012
Осасуна
30.11.2012, пятница, 23:59
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
5'
К. Сола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Райо Вальекано
83'
Желтая карточка
А. Гальвез
82'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Ф. Васкес
79'
Желтая карточка
Н. Мартинес
Желтая карточка
Ойер
77'
69'
Замена
А. Делибашич
️️️️
Р. Трасоррас
Замена
Р. Лама
️️️️
А. Сехудо
68'
Замена
Д. Тимор
️️️️
К. Сола
62'
Желтая карточка
Э. Арментерос
55'
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Сиси
35'
Желтая карточка
М. Фланьо
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Сола
Пас отдал
А. Сехудо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
19
Нано
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
24
Рауль Лоэ
ОП
6
Ойер
ОП
11
Сиси
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
18
Мануэль
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Андрес
19
Нано
4
Фланьо
14
Аррибас
2
Дамиа
24
Лоэ
6
Ойер
16
Сехудо
23
Арментерос
11
Сиси
9
Сола
4-4-1-1
1
Кобеньо
5
Амат
6
Гальвез
2
Тито
22
Мартинес
10
Трасоррас
18
Фуэго
10
Домингес
10
Пити
20
Васкес
12
Баптистао
9
Сола
24
Тимор
24
Тимор
9
Сола
16
Сехудо
14
Лама
14
Лама
16
Сехудо
11
Сиси
12
Льоренте
12
Льоренте
11
Сиси
20
Васкес
7
Бангура
7
Бангура
20
Васкес
10
Трасоррас
23
Делибашич
23
Делибашич
10
Трасоррас
Остались в запасе
Осасуна
Райо Вальекано
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
Остались в запасе
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
8
Лоло
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Осасуна - Райо Вальекано
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Эль Садар
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