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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Осасуна
Барселона - Осасуна: обзор матча 27 января 2013
Барселона
27.01.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 21 тур
5 : 1
Завершен
Осасуна
11'
Л. Месси
28'
Л. Месси (П)
40'
Педро
56'
Л. Месси
58'
Л. Месси
23'
Р. Лоэ
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Осасуна
Замена
А. Сонг
️️️️
С. Бускетс
74'
68'
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
М. Фланьо
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Хави
66'
Замена
А. Санчес
️️️️
Педро
61'
ГОЛ! 5:1!
Л. Месси
Пас отдал
Адриано
58'
ГОЛ! 4:1!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Вилья
56'
51'
Желтая карточка
Ойер
46'
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
М. Де лас Куэвас
46'
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
А. Сехудо
ГОЛ! 3:1!
Педро
Пас отдал
Д. Алвес
40'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Месси
28'
27'
Вторая желтая
А. Аррибас
23'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лоэ
18'
Желтая карточка
А. Аррибас
Желтая карточка
Адриано
13'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛАЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Давид Вилья
ЛВ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Жорди Роура
Осасуна
1
Андрес
ВР
19
Нано
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЛВ
6
Ойер
ОП
8
Лоло
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
16
Альваро Сехудо
ПВ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Нино
ЦФ
3-1-3-3
26
Вальдес
14
Маскерано
5
Пуйоль
10
Алвес
3
Адриано
6
Хави
5
Бускетс
6
Алькантара
7
Вилья
9
Педро
10
Месси
4-3-2-1
1
Андрес
2
Бертран
4
Фланьо
14
Аррибас
19
Нано
6
Ойер
8
Лоло
24
Лоэ
16
Сехудо
10
Де лас Куэвас
12
Льоренте
6
Хави
4
Фабрегас
4
Фабрегас
6
Хави
5
Бускетс
8
Сонг
8
Сонг
5
Бускетс
9
Педро
4
Санчес
4
Санчес
9
Педро
4
Фланьо
3
Гонсалес
3
Гонсалес
4
Фланьо
16
Сехудо
10
Пуньяль
10
Пуньяль
16
Сехудо
10
Де лас Куэвас
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
10
Де лас Куэвас
Остались в запасе
Барселона
Осасуна
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Жорди Роура
1
Рикарду
ВР
33
Франсиско Сильва
ОП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
33
Франсиско Сильва
ОП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Жорди Роура
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Барселона - Осасуна
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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