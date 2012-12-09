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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Валенсия
Осасуна - Валенсия: обзор матча 09 декабря 2012
Осасуна
09.12.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
56'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Валенсия
84'
Замена
Д. Парехо
️️️️
Ф. Гаго
80'
Желтая карточка
Д. Альбельда
Желтая карточка
А. Дамиа
78'
77'
Замена
Ф. Гаго
️️️️
Э. Банега
Желтая карточка
Лоло
69'
Замена
Мануэль
️️️️
Х. Льоренте
68'
Замена
А. Сехудо
️️️️
Х. Эчаиде
60'
59'
Замена
Х. Виера
️️️️
П. Пьятти
56'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
Замена
Лоло
️️️️
М. Фланьо
46'
26'
Желтая карточка
Р. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
24
Рауль Лоэ
ОП
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
5
Хон Эчаиде
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Давид Альбельда
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
18
Мануэль
ЦФ
Валенсия
26
Фелипе Рамос
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Андрес
2
Дамиа
14
Аррибас
4
Фланьо
24
Лоэ
6
Ойер
10
Пуньяль
5
Эчаиде
23
Арментерос
14
Лама
12
Льоренте
3-1-4-1-1
25
Алвес
19
Барраган
23
Рами
20
Кошта
8
Фегули
18
Гуардадо
8
Коста
11
Банега
6
Альбельда
10
Пьятти
9
Сольдадо
12
Льоренте
18
Мануэль
18
Мануэль
12
Льоренте
4
Фланьо
8
Лоло
8
Лоло
4
Фланьо
5
Эчаиде
16
Сехудо
16
Сехудо
5
Эчаиде
Гаго
10
Парехо
10
Парехо
Гаго
11
Банега
5
Гаго
5
Гаго
11
Банега
10
Пьятти
10
Виера
10
Виера
10
Пьятти
Остались в запасе
Осасуна
Валенсия
13
Асьер Риесго
ВР
24
Давид Тимор
ОП
6
Энтони Аннан
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
26
Фелипе Рамос
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
24
Давид Тимор
ОП
6
Энтони Аннан
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Остались в запасе
26
Фелипе Рамос
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Осасуна - Валенсия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Эль Садар
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